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TERORISTIČKI NAPAD U BEOGRADU: Napadač likvidiran, podignut stepen opasnosti na najviši nivo - U Usijanju gosti o napadu na ambasadu Izraela i situaciji u Srbij
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Noćas se dogodio teroristički napad na pripadnika Žandarmerije, ispred ambasade Izraela u Beogradu, napadač je likvidiran. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić saopštio je da je stepen opasnosti od terorističkih napada u Srbiji podginut na najviši nivo. Ono što do sada znamo je da je napadač bio maloletan i da je prišao sa dva noža I povredio žandarma “uzvikujući Alahu akbar”.
Ivan Miletić, stručnjak za odbrnau i bezbednost
dr Miroslav Bjegović, prof. bezbednosti
Nebojša Perović, advokat
urednica i voditeljka Silvija Slamnig
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