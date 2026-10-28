Noćas se dogodio teroristički napad na pripadnika Žandarmerije, ispred ambasade Izraela u Beogradu, napadač je likvidiran. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić saopštio je da je stepen opasnosti od terorističkih napada u Srbiji podginut na najviši nivo. Ono što do sada znamo je da je napadač bio maloletan i da je prišao sa dva noža I povredio žandarma “uzvikujući Alahu akbar”.