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Od nedelje, 1. novembra, dnevne novine Kurir izlaziće na povećanom broju strana jer čitaocima donosimo sadržaj koji neće naći ni u jednim drugim novinama u Srbiji – specijalni dodatak Dosije.

Otkrivamo tajne, rešavamo misterije i fenomene, objašnjavamo neobjašnjivo, podsećamo na najsjajnije stranice srpske istorije – znamenita imena, velike bitke i vladare, pišemo o najvećim akcijama naše vojske.

U prvom izdanju Dosijea, 1. novembra, donosimo priču na čak 12 strana o onome što niste znali u vezi s Teslom – “Tesline tajne o kojima se ćuti”.



Da li ste spremni da saznate istinu?