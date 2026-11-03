Sve je više spekulacija o tome ko bi mogao da preuzme najvažnije funkcije u budućoj Vladi Srbije. Dejan Šoškić i Ivanka Popović pominju se kao kandidati za premijera, Jovo Bakić bi mogao biti novi ministar policije, a Ilija Srdanović ministar zdravlja. Na spisku su i pojedinci povezani sa Proglasom.