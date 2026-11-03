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Sve je više spekulacija o tome ko bi mogao da preuzme najvažnije funkcije u budućoj Vladi Srbije. Dejan Šoškić i Ivanka Popović pominju se kao kandidati za premijera, Jovo Bakić bi mogao biti novi ministar policije, a Ilija Srdanović ministar zdravlja. Na spisku su i pojedinci povezani sa Proglasom.

Ko će zapravo odlučivati o sastavu nove Vlade i da li će Studentska lista uspeti da usaglasi različite interese unutar svog pokreta?

Imaju li ljudi čija se imena pominju dovoljno političkog i upravljačkog iskustva da preuzmu odgovornost za vođenje države?

GOSTI „Usijanja“:

Zoran Vuletić predsednik Građanskog demokratskog foruma

Adam Šukalo SNS

Ljubomir Đurić Centar za nacionalnu politiku