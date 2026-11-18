Drugi dan konstitutivne sednice Narodne skupštine obeležile su žestoke polemike, međusobne optužbe i političke prozivke, a rasprava o tome ko će sesti u fotelju predsednika parlamenta prerasla je u mnogo širi obračun političkih biografija, prošlosti i međusobnih odnosa. Poslanici su danas preispitivali akademske karijere kandidata, otvarali pitanja imovine i porekla kapitala, ali i raspravljali o tome ko poštuje Poslovnik, a ko zloupotrebljava skupštinsku govornicu. Čuli smo i poruke o budućnosti parlamenta, najave vraćanja kulture dijaloga, ali i upozorenja da bi moglo biti novih političkih sukoba, pa čak i protesta ispred RTS-a. Kandidat Studentske liste za predsednika parlamenta Aleksandar Čupić dobio je podršku svoje poslaničke grupe, ali i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući Savez vojvođanskih Mađara, Stranku pravde i pomirenja i Albansku koaliciju. Sa druge strane, poslanička grupa „Srbija pobeđuje” ostala je pri podršci svom kandidatu Stojanu Radenoviću, čiju su stručnost i akademsku karijeru njeni predstavnici isticali kao ključne argumente za izbor. Pažnju je privuklo i obraćanje poslanika Studentske liste Slobodana Bubnjevića, koji je od predsedavajućeg Stojana Radenovića zatražio objašnjenje mm njegovog angažmana na Univerzitetu kralja Saudijske Arabije i prihvatanja ponude tog stranog univerziteta da, uz mesečnu naknadu, u naučnim radovima navodi njihovu afilijaciju. Poslanik Nebojša Bakarec obratio se kolegi: „Ćao, Vlado, je l’ me se sećaš?”, aludirajući na politička lica iz nekadašnjeg DOS-a, DS-a i SPS-a, ali i na nekadašnje naprednjake koji su danas na Studentskoj listi.