OTVORENA 20. KUPUSIJADA U FUTOGU

Ovogodišnja 20. Kupusijada otvorena je u Futogu na platou Kulturnog centra „Mladost“. Tradicionalnu etno manifestaciju organizuje Kulturni centar „Mladost“ u saradnji sa Mesnom zajednicom Futog, Polјoprivrednom školom sa domom učenika i Udruženjem proizvođača i prerađivača futoškog kupusa, a pokrovitelј je Grad Novi Sad.

foto: Grad Novi Sad

Manifestacija promoviše projekat “FUTOŠKI KUPUS – BREND SRBIJE”, kroz predstavlјanje privrednih potencijala Futoga, lokalnih običaja i turističke ponude, a održavaju se i 10. Futoški vašar – izložba tradicionalnih proizvoda Srbije i 5. Festival “Terra Madre Futog” Slow Food pokreta. U okviru kulturno-zabavnog programa nastupaju deca iz škola i vrtića, sportski i plesni klubovi, Ansambl narodnih pesama i igara KC „Mladost“, tamburaški orkestri i interpretatori narodne muzike.

foto: Grad Novi Sad

- Nema mesta u Srbiji gde ne znaju za Futoški kupus, to je postao brend Futoga i Novog Sada. Kada nešto traje 20 godina onda je to potvrda dobre koncepcije. Ova je manifestacija posvećena i običajima, starim zanatima, i nije vezana samo za kulinarstvo. Mnogo je gostiju iz naše zemlјe, ali i Republike Srpske, pune su tezge, a ovo je jedna od najvećih Kupusijada, sudeći po broju izlagača. Kupus za nas nema samo polјoprivredni značaj, to je simbol, kvaliteta i uspešnosti u našim i u evropskim okvirima. Ponosan sam što Novi Sad može da ima i Egzit i Kupusijadu, i NOMUS i Čvarak fest, i Sterijino pozorje i Zmajeve dečje igre. To je grad sa bogatom ponudom, i svako može da se u nečemu pronađe – naglasio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. On je prilikom posete Kupusijadi istakao i da je velika želјa Futožana da dobiju otvoreni i zatvoreni bazen, i rekao da će na proleće Grad imati gotov projekat.

foto: Grad Novi Sad

-Želјa nam je da pravimo nove sadržaje u Futogu. Ovde je većina ulica asfaltirana, kanalizacija je rešena 90 posto, tako da je naselјe dobro komunalno opremlјeno. Ove godine radimo vodovod do Adica, a onda slede Veternik, Futog i Begeč – izjavio je Miloš Vučević.

„Futoška kupusijada“ predstavlјa jedinstvenu manifestaciju u Srbiji – po tematici kojoj je posvećena, mestu svog redovnog održavanja i bogatstvu mogućnosti koju pruža autohtona sorta kupusa kakva se uzgaja i prerađuje isklјučivo u Futogu.

Grad Novi Sad

Kurir