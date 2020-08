Vučević: Veoma sam ponosan na ljude koji ovde rade i na rezultate koje su postigli

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je Javno komunalno preduzeće „Stan“ u kojem je obnovljen vozni park.

- Veoma sam ponosan na divne ljude koji ovde rade i na rezultate koje su postigli. Ovo je primer kako se od preduzeća koje je bilo potpuno devastirano, u dugovima od oko milijardu dinara, sa preko 400 zaposlenih, i sa drugim brojim problemima, došlo do preduzeća koje radi punim kapacitetom, redovno isplaćuje zarade, nema dugove, kao ni višak radnika u administraciji. Grad je finansijski pomogao kupovinu novih vozila za terenski rad, koje će radnici voziti kako bi pomagali sugrađanima obavljajući razne aktivnosti na održavanju javnih objekata. Takođe, do kraja godine stiže i velika dizalica za javnu rasvetu u JKP „Stan“ i u to je Grad uložio, zajedno sa voznim parkom, oko 20 miliona dinara ove godine. Iako je „Stan“ dominantan na tržištu i održava preko 700 stambenih zgrada, mi želimo još više uspeha na tom komercijalnom planu, jer će time biti olakšana samoodrživost preduzeća. Plan koji mi je predočilo rukovodstvo JKP „Stan“ je da bi ta firma trebala biti prva u javno-komunalnom sektoru koja će organizovati dualnu nastavu, te da će uskoro stupiti u kontakt sa školama koje obrazuju buduće majstore raznih stručnih usmerenja – rekao je gradonačelnik pohvalivši više nego uspešne napore direktora Ivana Radojičića da se preduzeće izvuče iz krize i stabilizuje.

foto: Grad Novi Sad

Direktor JKP „Stan“ Ivan Radojičić se zahvalio na podršci gradonačelniku Vučeviću, za koga je rekao da je prvi gradonačelnik koji je ikada posetio to javno preduzeće, od njegovog osnivanja davne 1966. godine.

foto: Grad Novi Sad

- U ime kolektiva se zahvaljujem Gradu Novom Sadu na pomoći u vidu nabavke deset motornih vozila i kamionske dizalice za potrebe javne rasvete. Uspeli smo od statusa gubitaša da dug svedemo na nulu, a danas „Stan“ uredno pokriva plate iz sopstvenih sredstava, ostvaruje dobit i osvaja nova tražišta - naglasio je Radojičić.

foto: Grad Novi Sad

Gradonačelnik se osvrnuo i na najnovije podatke o epidemiološoj situaciji u Novom Sadu.

foto: Grad Novi Sad

- Juče smo imali najbolji dan, odnosno rezultate o prisutnosti Kovida 19 kod stanovništva u gradu, u poslednjih 45 dana. Prema podacima od jutros, u pitanju je jednocifren broj zaraženih. Imamo konstantan trend opadanja broja inficiranih i veći broj otpusta iz bolnice nego prijema. To nam daje veru da se grad bolje organizovao, da su građani pokazali solidarnost i odgovornost, ali nam, s druge strane, ne daje za pravo da popuštamo mere i da krenemo u pravcu kojim bismo olako narušili trenutne rezultate – istakao je Miloš Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Foto: Grad Novi Sad

