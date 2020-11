Vučević: Pojačana dezinfekcija, rad šalterskih službi u dve smene, maske na pijacama i zatvoreni bazeni do 30. novembra

Kako je rekao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević nakon sednice Gradskog štaba za vanredne situacije, od početka epidemije, zaključno sa jučerašnjim danom, u Novom Sadu je inficirano 4776 osoba, a trenutno ima 1340 aktivnih slučajeva. Na sednici štaba analizirani su podaci Instituta za javno zdravlje Vojvodine, inspekcijskih službi, Doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, odnosno svih koji su uključeni u problematiku epidemije i funkcionisanje grada.

- U osnovnim školama inficirano je 19 zaposlenih među kojima su i nastavnici i drugo osoblje, kao i osam učenika. U srednjim školama zaraženo je devetoro zaposlenih i 31 učenik, u vrtićima 30 vaspitača i dvoje dece, a dva studenta su pozitivna na koronu. Imajući u vidu ukupne okolnosti, Štab je doneo četiri naredbe i dve preporuke. Nema radikalnih mera, pre svega potenciramo implementaciju i poštovanje svega do sada propisanog, ali sve je privremenog i promenljivog karaktera, u zavisnosti od epidemiološke sitauacije. Čuvajući zdravlje građana, moramo voditi računa o ekonomiji grada i boriti se da ne moramo da zatvaramo grad, da odustajemo od investicija i subvencija. Pojačali smo kontrole ulaska u javne objekte i dezinfekciju. Doneli smo naredbu o organizaciji rada gradskih šalterskih službi u dve smene, i to od 7.30 do 20 časova, kako se ne bi stvarale gužve. Nova je i naredba da u svim objektima gde dolazi do okupljanja ljudi, a to su firme, ustanove, tržni centri, ugostiteljski objekti i drugo, mora javno biti istaknuto odgovorno lice za sprovođenje mera republičkog Kriznog štaba i Gradskog štaba za vanredne situacije. Propisano je i obavezno nošenje maski na pijacama, jer to su prostori intenzivnog okupljanja. Zabranjeno je korišćenje bazena od 7. do 30. novembra, osim za nastavu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i trenažne procese sportskih klubova, i to pod posebnim uslovima. U istom periodu zabranjene su sve manifestacije, osim kulturno-umetničkih do 100 posetilaca u zatvorenom prostoru, sa razmakom od najmanje jednog sedišta između ljudi, a na otvorenom je takođe za te manifestacije dozvoljeno 100 posetilaca, sa 4 kvadratna metra za jednu osobu. Mogu se održavati samo redovna sportska takmičenja bez publike, a sve druge manifestacije se zabranjuju – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević.

On je istakao da je preporučeno pravnim licima da pređu na smenski rad, a noćnim klubovima da ograniče vreme boravka svakog gosta u objektu, ulaznicama koje su vremenski određene.

- Nismo skraćivali radno vreme ugostitelja, jer time se ne rešava suština, imajući u vidu privatne žurke i proslave koje su bez ikakve kontrole. Ugostiteljske objekte možemo nadzirati, i oni plaćaju porez i zapošljavaju ljude. Ako dođe do pogoršanja situacije njihovo radno vreme će biti skraćeno – naglasio je Vučević i pozvao sve da budu odgovorni kako bi se zaštitilo javno zdravlje, zdravstveni sistem, sačuvala radna mesta, te da grad što optimalnije funkcioniše u veoma izazovnim uslovima.

Grad Novi Sad

Kurir