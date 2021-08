Vučević: Ni mnogo jači i sposobniji od Novakovića i njegovih gazda Jeremića, Đilasa i Šolaka nisu zaustavili razvoj Novog Sada

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da je dužan građanima vojvođanske prestonice, ali i celokupne javnosti da odgovori na neosnovane optužbe Borislava Novakovića, koje su iznete bez ijednog dokaza.

Gomila neistina i fabrikovanje gomile laži svakodnevno od strane čoveka koji se odazima se na ime Bora, a nadimak mu pristaje, ali ne u smislu da je vezan za taj grad Solun, ne u smislu lepote, već da je kada je bio svojevremeno poslanik Skupštine Srbije, glasao iz Soluna. Danas je Borislav Novaković, zvani Bora Solunac, profesor marksizma, pokazao da je stručnjak pored urbanizma, pored ekologije, pored vodoprivrede i obaloutvrde, i za granitne ploče. Danas smo imali jedan pokušaj da neko ko je učio o Marksu i njegovom poimanju kapitala, privrede, pa i života, čuje da li je neka granitna ploča dobra ili nije. Nismo čuli ni jedan argument zašto se taj granit koji se ugrađuje na trgu u Novom Sadu ne valja ili nema ni jednog dokaza da ne valja, jer smo naručili najbolji mermer, odnosno granit najboljeg kvaliteta. Nismo čuli ni jedan dokaz šta je nezakonito u celoj priči, šta ne valja srpskom granitu. Nismo čuli da li samo jedan kamenolom proizvodi taj granit ili više njih, jer bi onda čuli da niko nema monopolski položaj. I nismo čuli da se kamenolom dovodi u vezu sa nekim ljudima koji su učestvovali na tenderu nego je prodavac granita izvođačima radova – ističe Vučević.

On ocenjuje da je “Borislav Novaković veliki kriminalac i teška lažovčina I čovek koji je slagao gotovo sve”.

Velika kukavica, čovek koji se boji istine, pravde građana koji se boji Novosađana. Iz njegovog straha najstaje njegova agresija, iz njegove agresije nastaje gomila laži. Da ne ponavljam šta je sve do sada slagao, da ne ponavljam da je u najmanju ruku nemoralnu da nma neko priča o razvoju grada koje je bio na čeli grada kada su nam sve fabrike pozatvarane, a posle toga zaključane – kaže on.

Miloš Vučević ističe da je “u najmanju ruku nemoralno da nam o razvoju grada priča čovek koji je ukrao 460 miliona dinara za Bulevar Evrope, koji posle nismo videli, nego smo morali da nađemo novi novac kako bismo ga završili, I čovek koji je tvrdio da je u Narodnoj skupštini, a glasao iz Soluna”.

I neka se svako od nas zapita da li veruje takvom čoveku ili veruje svojim očima, a sve će se videti i već se sada vidi kakav je centar grada. Valjda smo trebali da pustimo da ne mogu majke i očevi sa kolicima za decu da prolaze, valjda smo trebali još pola veka da čekamo da osobe sa invaliditetom mogu da prolaze Pozorišnim trgom, valjda smo trebali da imamo još 50 Sterijinih pozorja bez uređenog centra grada i okoline oko Srpskog narodnog pozorišta! Ponosan sam na ono što radimo u Novom Sadu i kako ga razvijamo. Borislav Novaković ne može da shvati ključnu stvar, jer polazi od sebe – da postoje ljudi koji žive za svoj grad i državu, koji žive da ostave neki trag i da se upiše da se u njihovo doba nešto radilo dobro, da se grad razvijao ili država napredovala. Borislav Novaković polazi od sebe da u svemu ima pljačke i ličnog interesa, da su svuda neke kombinacije i mahinacije – navodi on.

Vučević ističe da se Novaković vodi svojim stavom da svuda i stalno treba ukrasti nešto od građana, i sada misli da i drugi tako žive.

Borislave Novakoviću, nećeš uništiti ni grad Novi Sad, nećeš unštiti ni srpsku privredu, iako bi ti verovano više voleo da smo kupovali kamen iz Hrvatske ili Španije, a ne iz Srbije. Inače, taj kamen kojim se deo Novog Sada popločava je korišćen u mnogim državama jer se radi o vrhunskom kamenu granite. Kada je ranije stavljan Behaton u centru grada, tada on nije valjao, a sada ne valja granit. Profesor marksizma se razume i u granit i u behaton i u pritoke Dunava i u Dunav, on je protiv mosta, profesor marksizma je i protiv razvoja grada, profesor marksizma je protivv naše dece, jer ne želi da nam deca ostanu u gradu. Vajda treba da imamo rupe po centru i kaljuge i onda je to grad po meri Borislava Novakovića, ali nije grad po meri Novosađana. Nemojte da brinete, nastavljmo da razvijamo grad Novi Sad. Ni mnogo jači, ni mnogo sposobniji od Borislava Novakovića i njegovih gazda - Vuka Jeremića, Đilasa i Šolaka, te tajkunske lopovske bande koja nas je pljačkala, nisu i neće zaustaviti ni Novi Sad ni razoj cele Srbije. Živeo Novi Sad, živela naša Srbija!