Vučević: Moramo menjati navike i razmišljanja, to je naša obaveza prema novim generacijama

Ambasade Danske, Finske, Norveške i Švedske, pod okriljem Nordijskog saveta ministara, organizuju seriju događaja na temu cirkularne ekonomije, u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu. Cilj konferencija pod nazivom ''Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji – nordijska iskustva'' jeste dizanje svesti ključnih lokalnih partnera o važnosti cirkularne ekonomije, donošenju predloga o nastavku sprovođenja njenih principa u Srbiji, kao i prenošenje nordijskih iskustava i znanja u ovoj važnoj oblasti. Glavna tema konferencije u Novom Sadu bila je upravljanje bio otpadom u Srbiji, a u okviru cirkularne ekonomije. Takav koncept ima i potencijal stvaranja novih poslova i dodatne vrednosti, jer se kroz bolju separaciju i tretman otpada, stvara mogućnost za ponovno iskorišćenje otpadnog materijala.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je konferenciji, a osim njega, u uvodnom delu govorili su predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, ambasadorka Danske Nj.E. Suzan Šajn, ambasador Norveške Nj.E. Jern Jelstad i sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine Branisav Mamić.

- Cirkularna ekonomija nekom zvuči logično, nekom rogobatno, a u stvari je sve tako jednostavno. Otpad treba da posmatramo kao prednost i da ga koristimo kao ekonomski potencijal. Minus treba da postane plus. Moramo menjati navike i razmišljanja, to je naša obaveza prema novim generacijama. Kako smo čuli od ambasadorke, svako domaćinstvo u Danskoj ima 10 kontejnera za razvrstavanje otpada, ako želimo da se stvari poboljšaju, moramo biti spremni na to, jer tretman otpada nije samo pitanje budžeta, administracije, političke volje, već u tom procesu mora da participira cela zajednica. Grad nastoji da bude ''Zeleni grad'', kupili smo 130 autobusa na CNG, i tako zamenili 70 posto voznog parka JGSP, a sada sa EBRD kupujemo prvih deset električnih autobusa. Borimo se da naš projekat za izgradnju Regionalne deponije uđe u nacionalni ''IPA 2021'', jer je to prilika da dobijemo podršku Evropske unije za važno pitanje koje treba da rešimo, pošto je trenutni tretman otpada i ekološki i bezbednosni problem – istakao je Miloš Vučević.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor rekao je da Srbija ima neophodnu normativnu osnovu i svest da mora i može da pređe na cirkularnu ekonomiju, a da će pomoć nordijskih zemlja mnogo značiti.

- Pojam cirkularne ekonomije najjednostavnije se može objasniti kao krug između proizvodnje otpada i same proizvodnje. To je društveni napor vraćanja normalnosti, modernizacija je doprinela da se normalnost izgubi, pa novi modernizam treba da je povrati – ocenio je Pastor.

Ambasadorka Suzan Šajn istakla je važnost edukacije najmlađih o pravilnom tretmanu otpada, jer će, kako je rekla, oni učiti svoje roditelje. Norveški ambasador Jern Jelstad izjavio je da su potrebne inovacije, ali i društveno - korporativna i građanska odgovornost u prelasku na obnovljivu ekonomiju. Prema rečima Branisava Mamića, PKV je oformila Savet za cirkularnu ekonomiju koji okuplja sve firme i pojedince koji razumeju važnost te teme.

Grad Novi Sad