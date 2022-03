Novi most će nas sve povezati, a buduće generacije će to osetiti

Tadija Kačar, srebrni olimpijac u boksu: Odlično je što se gradi, Borislava Perić Ranković, olimpijska šampionka: Novi most bi svima pomogao, Milica Starović Novaković, kajakašica s pregrštom medalja: Most slobode mi je najdraži, trofejni veslač Zoran Pančić: Velika stvar za Novi Sad…

Tadija Kačar, srebrni olimpijac u boksu: Odlično je što se gradi

Proslavljeni bokser Tadija Kačar, osvajač srebrne olimpijske medalje u Montrealu 1976. godine smatra da odlično što se gradi u našoj zemlji.

– Sve što se gradi u našoj zemlji je dobro, zbog toga što verujem u ljude kojima je to struka i da projektanti i arhitekte znaju kako da poboljšaju prostorne planove u koji će da se ugradi infrastruktura i sve ostalo što je neophodno. Dobra vest je i da sa autoputa Subotica-Beograd postoji direktna veza bez ulaska u Novi Sad. Verujem da je to urađeno i da će biti urađeno tako da će koristiti budućim generacijama – kazao je Kačar.

Borislava Perić Ranković, olimpijska šampionka: Novi most bi svima pomogao

foto: Profimedia

Paraolimpijska šampionka iz Rija u stonom tenisu i osvajačica mnogobrojnih najznačajnijih odličja Borislava Perić Ranković, takođe apostrofira povezanost koju mostovi nude svakom gradu, pa tako i Novom Sadu.

– Mostovi povezuju ljude i važni su kako bi omogućili brži prelazak sa jedne na drugu stranu reke. Što ih je više bolja je povezanost i rasterećeniji je saobraćaj – kaže Borislava Perić Ranković nova potpredsednica Paraolimpijskog komiteta Srbije.

– Verujem da bi izgradnja novog mosta pomogla sugrađanima sa obe strane Dunava. Doduše, uvek je potrebno da se vodi računa kada se grade mostovi da oni ne remete prirodu i život ljudi, a da sve bude u službi funkcionalnosti i što većeg rasterećenja saobraćaja sa obe strane reke. Kada se mostovi grade stručnjaci uvek traže najidealnije mesto za to, a sa izgradnjom mosta moraju se izgraditi i pristupnice. Mostovi su svima nama bitni da bi nas spajali – istakla je Borislava.

Milica Starović Novaković, kajakašica s pregrštom medalja: Most slobode mi je najdraži

foto: KSS

Ako neko ima posebnu vezu sa novosadskim mostovima to je kajakašica Milica Starović Novaković. Evropska prvakinja, vlasnica svetskog srebra i bronze i dvostruka učesnica Olimpijskih igara, karijeru je gradila upravo na Dunavu na kom su joj prizor svakodnevno krasila tri mosta.

– Otkad znam za sebe kajak je prisutan u mom životu, samim tim i reka i sve lepote koje je okružuju. Naše novosadske mostove mnogo volim, bezbroj puta sam prolazila ispod njih u čamcu, a najdraži mi je Most slobode, najsimboličniji je – istakla je Milica Starović Novaković.

Trofejni veslač Zoran Pančić: Velika stvar za Novi Sad

Trofejni veslač i osvajač olimpijskih odličja, srebrnog u Moskvi 1980. i bronzanog četiri godine kasnije u Los Anđelesu, Zoran Pančić smatra da je svaki izgrađeni most dobrobit za građane.

– Svaki most koji se gradi je dobitak za sve građane i grada Novog Sada i svih onih koji prolaze pored grada kao tranzit. Mislim da će biti od velikog značaja da se smanje ove gužve naročito subotom i nedeljom, kada je opšti kolaps. Danas svaka porodica ima po tri, četiri auta. Pozdravljam to i nadam se da će što pre da se završi. To je velika stvar za Novi Sad – kazao je Pančić.