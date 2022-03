Mirović: Vojvodina prvi put dobila najsavremeniji medicinski aparat – iks nož

„Prvi put zdravstveni sistem Vojvodine dobio je najsavremeniji medicinski aparat – iks nož, koji će obezbediti najbolje uslove dijagnostike i lečenja pacijenata od onkoloških oboljenja“, izjavio je danas predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović nakon obilaska novootvorenog objekta „Kamenica 3 sa PET centrom“.

Reč je o završenoj prvoj fazi izgradnje objekta površine 2.500 kvadratnih metara, u kome je u toku instaliranje medicinske opreme, čiju je nabavku pomogla Vlada Republike Srbije. Vrednost ovih radova iznosi više od 975,3 miliona dinara.

foto: vojvodina.gov.rs

„Zajedničkim radom Vlade Srbije, Ministarstva zdravlja i Pokrajinske vlade, u planiranom roku završili smo radove na izgradnji ovog objekta, koji je u sastavu Instituta za onkološke bolesti. Ovde smo demonstrirali zajedništvo i sa zaposlenima na našim institutima, koji rade sa pacijentima sa najtežim oboljenjima. Oni su i u uslovima virusa kovid 19 uspeli da održe rad Instituta, a danas smo zajednički dočekali iks nož – novi standard za Vojvodinu“, izjavio je predsednik Mirović i dodao da se u narednih desetak dana očekuje i dolazak novog PET skenera.

On je podsetio na to da su do pre sedam-osam godina pacijenti putovali na zračenje autobusom u Kladovo, kao i da nije bilo dovoljno CT skenera u regionalnim bolnicama, ni magnetnih rezonanci, da je na Institutu za kardiovaskularne bolesti bila ispravna samo jedna angio-sala, a da je danas slika potpuno drugačija jer ih ima širom Vojvodine.

foto: vojvodina.gov.rs

„Za kratko vreme, uz ogroman trud mojih saradnika i pomoć Vlade Srbije, uspeli smo da promenimo okolnosti pod kojima se pacijenti oboleli od onkoloških bolesti leče – nabavkom novih medicinskih aparata kao što su akceleratori. Sada su četiri u funkciji i više nema liste čekanja, nabavljen je iks nož, spekt aparat i novi PET skener, i to je važna vest za celu našu zemlju koja pokazuje da imamo kontinuitet ulaganja u zdravstveni sistem. Postavili smo novi standard koji znači spas za mnoge ljude“, naveo je Mirović.

Prema njegovim rečima, nastavljaju se radovi na fazi dva, poslednjoj u okviru izgradnje ovog objekta, koji će imati nove četiri etaže, namenjene za sva tri instituta u Sremskoj Kamenici.

Predsednik Mirović najavio je, takođe, da je u planu izgradnja garaže i novog parkinga u okviru institutskog kompleksa.

S obzirom na to da u Vojvodini godišnje od tumora oboli oko 11.000 ljudi, a oko 6.000 njih izgubi život od onkoloških bolesti, i da više od 25 godina nije bilo značajnijeg povećanja prostornih kapaciteta, izgradnjom ovog objekta potrebe Instituta za onkologiju u narednim decenijama biće zadovoljene.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je ovo veliki dan za srpsko zdravstvo i za sve građane Vojvodine, ali i za medicinske radnike koji sada imaju najsavremenije uslove za rad.

„Dokazano je da snovi i obećanja mogu da se ispune. Vojvodina je na ovaj način zaokružila važan investicioni ciklus u zdravstvu“, rekao je Lončar istakavši da je to najvećim delom urađeno zahvaljujući angažovanju predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića.

foto: vojvodina.gov.rs

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković zahvalio je svim zdravstvenim radnicima u Vojvodini koji su, kako je istakao, dokazali da je briga za zdravlje najveći patriotizam.

„Pokrajinska vlada pokazala je u proteklih šest godina da joj je prioritet unapređenje zdravstvenog sistema obezbedivši građanima Vojvodine najbolje uslove lečenja“, istakao je Gojković.

„Na današnji dan, 20. mart, kada obeležavamo Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, obilazimo ovaj novi objekat u kome je instaliran iks nož i koji je lider u lečenju onkoloških bolesti. Vojvodina i cela Srbija imaju čime da se ponose kada je reč o unapređenju zdravstvene zaštite i radioterapijskoj opremi“, izjavio je direktor Instituta za onkologiju Zoran Radovanović.

Pokrajinska vlada Vojvodine