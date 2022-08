Vučević: Veća funkcija je daleko veći paket odgovornosti. Ko bude premijer moraće da podeli malo sedih vlasi sa predsednikom

Vlada će biti manjinski inkluzivna

– Pre svega treba da u okviru SNS kao stranka koja je dobila najvećepoverenje predložimo budućeg predsednika vlade i da odlučimo sa kimećemo formirati vladu. Vlada će biti manjinski inkluzivna, SNS ćeinsistirati da manjinske stranke participiraju u izvršnoj vlasti, jer je Srbijaotvorena država za sve njene građane. Takođe, treba da vidimo sa li ćemo nastaviti borbu u za Srbiju sa SPS, kao i do sada. Važnije od pitanja ko ćebiti mandatar jeste kakvu će politiku da sprovodi vlada i šta će raditi u narednom periodu koji neće biti lak i jednostavan u pogledu Kosova, energetskog snabdevanja, BiH, ali i srpsko-hrvatskih odnosa – kaže.

Na pitanje da li je spreman za premijersku funkciju, on odgovara da kakva god bude odluka SNS, on ističe da nema nikakve izborne kapanje unutar SNS, te da je sa Anom Brnabić i prijatelj i saradnik.

-Većina ljudi misle da mi to kažemo reda radi, da nam je to Vučić nametnuo, ali to je zaista tako. Kakva god da bude odluka mi ćemo raditi zajedno. Imam potrebu da kažem da je ona jako dobro radila svoj posao, a to nije bilo lako jer je nasledila Aleksandra Vučića. Ona nije došla iz sveta politike, ali se veoma dobro snašla, a pokazali smo da u Srbiji žena itekako može da bude predsednica vlade. Ako ona dobije mandat, spreman sam da sa njom radim u najboljem interesu države i građana Srbije. Ako odluka bude da to budem ja, razgovaraću sa svima otvoreno i radićemo zajedno. Moja politika je politika za Srbiju, Srbija iznad svega. Ako možemo da napravimo tim koji može sa Skupštinom i predsednikom da radi na korist države to je onda u redu. Uvek sam se plašio političara koji mogu da bude sve – i ministar zdravlja, i odbrane i lokalne samouprave i energetike. Ne mogu da pohvatam takav nivo znanja u jednoj osobi. Ne aludiram ni na koga, ali poznajem ljude koji ne biraju resore samo im je važno da participiraju u vlasti. Ja uvek imam strah i bojazan da li sam spreman i sposoban da pružim maksimum i to nosi samo glavobolju. Veća funkcija je daleko veći paket odgovornosti. Ko bude premijer moraće da podeli malo sedih vlasi sa predsednikom, čeka ga muka, moraće da se prekrsti i dobro zasuče rukave.

Pogedajte Novi Sad pre deset godina, vidi se velika promena na bolje – kaže Vučević i dodaje da odatle i kreću napadi na mene, ali i na predsednika Republike.

To, kako ističe, pokazuje da i oni koji su politički opononeti i koji ne misle isto, vide da sam postigao neke rezulatate.

Da li je to dovoljno za neki novi posao, ja to ne znam i ne žečim da to prejudiciram. Znam da sam ponosan što sam deset godina radio ovaj posao i nikada se nisam osetio manje vrednim što sam tri puta bio gradonačelnik, a nisam išao na viši nivo vlasti. Svoje snove sam ispunio jer sam na čelu grada, gde sam i rođen, borio sam se za Novi Sad, kao što se borim i za Srbiju. Mirno spavam, i tu nemam nikakvu dilemu, A da i je vreme za neku novu stranicu u životu i u politici, to ćemo da vidimo – iskren je Vučević dodajući da radi normalno, da ne beži i od drugih odgovornosti, a ako ostane na čelu Novog Sada, kaže da neće biti razočaran ili indisponiran ili nešto ljut…

Vučević, objašnjava da ne funkcioniše tako i dodaje da na taj način više funkionišu oni ljudi koji žive svoje živote kroz mene.

To vam je kada vidite da se neki ljudi projektuju kroz vas, to je uvek dobro životno iskustvo i ume da bude lekovito – poručio je Vučević.

Odgovarajući na pitanje o Kosovu i planu u šest tačaka koji je na sto stavio Albin Kurti, Vučević odgovara da ono đto je čuo iz obraćanja predsednika Vučića je da se u Briselu ništa dobro nije desilo.

Ne da nije došlo do nekog rešenja u vezi sa tablicama i ličnim kartama, nego je Kurti želi da dodatno zakomplikuje ionako složenu situaciju. Tih šest tačaka je kao dugme koje poništava sve što je do sada napisano – naglasio je Vučević i istakao da je zanimljivo analizirati tih šest tačaka i kako su oni to definisali.

Pre svega objašnjava Vučević i podvalči koliko god da država prizna Kosovo, dokle god Srbija to ne uradi oni ne mogu imati pun legitimitet ni legalitet, a nadam se da to nikada nećemo uraditi.

Oni u tim tačkama traže da se vrate umetnička dela koja je naša i ono što je Kurti prvi put formalizovano kroz ovaj predlog je da Srbija plati ratnu odštetu. Ono žele da nešto je naš kulturni DNK sada bude Kosovarski. Ono što oni još žell da ne bude samo problem na KIM nego i u Preševskoj dolini. Tu je peta tačka koja je katastrofalna da se stave u razmatranje svi sporazumi do sada – kaže on i dodaje da ovakvi predlozi samo udaljavaju od bilo kakvih dogovora.

Na pitanje voditelja šta Srbija u ovom trenutku može da učini, Vučević naglašava da Srbija mora da bude strpljiva, racionalna i na dobro odmeri svaki svoj korak.

Mi smo svi emotivna bića, ali kod donošenja ovakvih odluka treba da se vodimo racionalnim odlukama. Moramo da sagledamo stvari i da vidimo koji su interesi Srbije. Koliko god da je Vučiću neprijatno da sedi sa Kurtijem, to je njegova držana obaveza i njegova odgovornost prema građanima. Uvek je bolje sedeti makar i neuspešno dva dana, nego dva sata pucati. Pokazujemo volju za kompromisom, ali je nemoguće napraviti kompromis da Srbije bude ponižena, da poklekne, to je narativ od 99 – naglasio je Vučević.

On je zaključio da Srbija može da vodi odgovornu politiku, da niko ne strada i da nema proterivanja Srba.

Kao Srbi smo u 20. veku stradali za narednih pet vekova. Niko nije lud da poziva na sukobe. Ali svako mora da zna nema Oluje, Bljeska, nema novog pogroma. Nemoguće da Srbija na Jarinju i Brnjaku čeka kolone Srba na traktorima. Nadam se da ce NATO i KFOR biti racionalni i razumeti svoju misiju i da neće dozvoliti igranje Kurtija sa vatrom – izričit je Vučević dodajuči da Srbi nisu grupa kriminalaca kako Kurti hoće da ih predstavi, već narod koji na KIM živi vekovima.

Odgovarajući na pitanje o zapaljivoj retorici koja ovih dana stiže iz Hrvatske i izjave člana HDZ Gorana Jandrokovića, Vučević ističe da sve te zapaljive izjave mu se čine koa kontinuitet njihove politike.

Kad ne znaju kako da reše svoje probleme, oni se sete Srbije i da tamo ima neki Vučić i udri. Zamislite, pričamo o nekim evropskim vrednostima, a imamo primer da pri puta odbijate predsednika druge države da dođe da najveće stratište njegovog naroda. Pričate o evropskim vrednsotima, a ne da se položi cveće i zapali seća na najveće stratište Srba.

Prvi čovek Novog Sada naglšava da oni zbog toga ali i zbog Petrovačke ceste ne spavaju mirni i da ih plši savest.

Oni znaju da su granatirali kolonu izbeglica. Plaši ih pitanje Jasenovaca, ali i z naju da će jednog dana istina na videlo doći. Da se kaže koliko je ljudi ubijeno i da nam dozvle da se poklonimo žrtvama. To nije vraaćanje u prošlot i gubljenje prava na budućnost, prirodno he da oplačemo svoje žrtve. Ne želimo da se svetimo, već daa buduće generacije razumele Bitno je šta jedemo i koja je cena goriva, pitaanje ekomije je veo bitno, ali ne mojte da nam odužimte nacionalno osećanje – mišljenja je Vučević.

Vučević je naglasio da ko god bude na čelu buduće vlade da do kraja dovedemo paket ekonomskih mera, da povećamo penzuje da 20 odsto.

Tada će penzije ići na 310 evra u proseku , da minimalna zadara bude sa 35 000, na 40 000 da javni sektor bobije povećanje od 25 odsto naročito pripadnici vojske.

