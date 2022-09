SREMSKA MITROVICA REŠAVA DUGOGODIŠNJI PROBLEM: U toku izgradnja mosta preko kanala Bogaz

Gradi se u Mitrovici sa desne obale reke Save, onoj Mačvanskoj, pa Mačvani imaju čime da se pohvale. Grad Sremska Mitrovica sa partnerima rešava dugogodišnji problem ovog naselja, most preko kanala Bogaz ili Modran, kako ga lokalno stanovništvo krsti. Most će olakšati komunikaciju između ovog naselja i susednog Salaša Noćajskog, a umesto dosadašnjeg montažnog, namenjenog pešacima i biciklistima, novi most ima dve kolovozne trake. Nadležni iz Saveta mesne zajednice navode da će ovo omogućiti širenje Mačvanske Mitrovice i sa desne strane kanala.

"Još jedan značajan infrastrukturni objekat ovde u Mačvanskoj Mitrovici, izgradnja mosta preko kanala Bogaz. Značajno ne samo za građane Mačvanske Mitrovice, već i susednog Salaša Noćajskog s obzirom na to da sa druge strane kanala živi više od pedeset porodica, da veliki broj naših sugrađana ima i poljoprivredno zemljište koje obrađuje na desnoj obali ovoga kanala, tako da je od velike važnosti da se ovaj most realizuje posle dužeg niza godina čekanja. Ljudi koriste ovu putnu infrastrukturu, ljudima iz Salaša Noćajskog će mnogo bliže biti Mačvanska Mitrovica, samim tim i Sremska Mitrovica i stvara se nova šansa da se ovo naseljeno mesto širi i na desnoj obali. Posle pet godina čekanja mi smo uspeli da obezbedimo investitore i da pokrenemo čitavu priču. Dinamika radova je zaista odlična investitori prate tu dinamiku i početkom septembra most biti predat u funkciju", kaže za Sremska Mitrovica živi, Tomislav Janković, narodni poslanik iz Mačvanske Mitrovice.

Investitor ovog projekta je JP Putevi Srbije u iznosu sa oko 60 miliona dinara, koji su i do sada ulagali u razvoj putne infrastrukture u seoskim sredinama na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Uskoro počinje i uređenje obale i korita kanala, pa će ovaj vodotok biti na ponos Mitrovčana. Most će svečano biti pušten u saobraćaj kroz nekoliko dana i pružiće jednostavniji protok ljudi u Severnoj Mačvi. Iz Grada Sremska Mitrovica ističu da je od izuzetne važnosti ravnomeran razvoj svih sredina i naselja na njihovoj teritoriji i da je ovaj mitrovački grad jedinstveni spoj Srema i Mačve tamo gde ih geografija razdvaja, na reci Savi.

