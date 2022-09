STARI GRAD MISLI NA TEBE: Počele prijave za besplatne OPŠTINSKE PROGRAME za decu, učenike, trudnice i mlade roditelje

Gradska opština Stari grad, u okviru programa „Stari grad misli na tebe”, pokrenula je treći ciklus besplatnih programa i aktivnosti za svoje sugrađane.

Obaveštavamo Starograđane da od 12. septembra mogu da se prijave u Uslužnom centru opštine Stari grad za neki od besplatnih programa za najmlađe – decu, osnovce i srednjoškolce, kao i za programe „Mama centra“, koji su namenjeni trudnicama, mladim roditeljima i njihovim tek rođenim bebama.

Naši najmlađi Starograđani – deca, osnovci i srednjoškolci u prilici su da izaberu neki od ponuđenih besplatnih programa, kojima se stvaraju povoljni uslovi za njihovo srećno i sigurno odrastanje, a za one malo starije da usavrše svoje znanje i talente u raznim oblastima – od sporta, šaha, baleta i kreativne igre, muzičke umetnosti, ekologije, do kurseva stranih jezika, glume, digitalnog marketinga, novinarstva, do PR škole, besedništva ili bontona.

U okviru „Mama centra“ roditelji novorođenih beba imaju priliku da kroz besplatne programe zajedno sa decom plivaju na malom bazenu „25. maj – Milan Gale Muškatirović”, da dobiju stručne savete u Bejbi školi, saznaju kako pravilno da odvikavaju mališane od pelena, o pravilnoj ishrani mališana ili kako da na najbolji način grade dečiji imunitet, i još puno praktičnih saveta bitnih za odrastanje naših najmlađih sugrađana i osnaživanje veze između mama i tata i njihovih tek rođenih beba. Mislili li smo i na buduće mame, koje mogu da se prijave u Školu za trudnice

Gradska opština Stari grad poziva Starograđane da odaberu i da se prijave za neki od ponuđenih besplatnih programa u Uslužnom centru Gradske opštine Stari grad, koji se nalazi u prizemlju opštinske zgrade, ulaz je iz Nušićeve ulice.

Prijave za besplatne programe za decu vrše roditelji, uz posedovanje kartice „Stari grad misli na tebe”, a ukoliko do sada nisu izvadili ovu karticu, to mogu učiniti prilikom prijave.

Sve dodatne informacije koje se odnose na besplatne programe koje je Gradska opština pripremila za vas mogu se dobiti i putem besplatnog poziva na telefonski broj 0800 077775 ili dolaskom u prostorije Uslužnog centra.

Radno vreme Uslužnog centra je radnim danima od 8 do 20, a vikendom od 10 do 14 časova.

