GRADONAČELNIK VUČEVIĆ: Čuvamo budžet građana, za sada nema poskupljenja grejanja! Ove godine u vrtiće upisano 17.300 dece

-Velika je čast, ne samo za mene lično, moju porodicu, prijatelje, već i potvrda Gradu Novom Sadu, jer će se neko naći na odgovornoj funkciji. Ja sam spreman i za nove izazove, nadam se da sam ih dostojan. Nemam ambicije da budem ministar kulture, ali sam se pokazao da sam dosta uspešan na polju kulture. Činjenica je da smo osvojili prestižnu titulu, Evropsku prestonicu kulture. Radim redovno, moji dani su identični, dobar deo vremena provodim sa ljudima koji će sutra voditi računa o Novom Sadu - naveo je Vučević.

Vučević je istakao da imamo jasnu političku stabilnost i da će na čelu Grada biti neko ko će biti na visini izazova, te da ima ideju ko će biti novi gradonačelnik Novog Sada, ali da ne bi bilo fer da to prvo kaže u medijima.

-Toj osobi ne treba nametati neka poređenja sa prethodnim gradonačelnikom. Neće se raditi o kopiji. Danas je lakše nastaviti ovaj put, nego 2012. godine. Grad funkcioniše normalno. Imamo jedan olakšavajući faktor, imaće nekoga ko će povesti računa- rekao je aktuelni gradonačelnik.

Grejna sezona kreće na vreme

-Grejanje je moguće da krene i pre 15. oktobra. Potrebno je da tri dana bude temperatura ispod 12 stepeni u devet uveče, da Toplana može da krene da greje. Do nas što je, sve smo uradili i sve radove na rekonstrukciji. Spremni smo da izvršimo prespajanje na TE-TO Novi Sad. Njihov osnovni energent je gas. Kada proizvodi električnu energiju može da nam da jednu trećinu potrebne toplote za ceo grad. Za 33 posto, grubo govoreći. Naša toplana pravi struju grejući Novi Sad. Novosadsku toplanu prošle godine je koštalo 37 miliona evra, a ove godine je procena da će biti 52 miliona. Prošle grejne sezone smo potrošili 37 miliona evra. Mi smo od 2018. godine četiri puta smanjili cenu grejanja u Novom Sadu, jer je Toplana ostvarivala prihode i kumulativno smo smanjili cenu grejanja za 16 posto. Danas postoji zahtev Toplane da postupi grejanje za 11,1 posto. Apsolutno ekonomsko opravdano. Iz razloga čuvanja kućnog budžeta građana politički je odlučeno da u ovom trenutku nema poskupljenja. Što ne mogu da kažem da li će tako biti u decembru ili februaru. U utorak ćemo imati veliki sastanak u ministarstvu sa Toplanom- najavio je gradonačelnik.

Peti novosadski most spaja Fruškogorski koridor i auto-put Beograd-Budimpešta

Gradonačelnik je govorio i o Fruškogorskom koridoru, koji će Novi Sad povezivati sa drugim gradovima u Vojvodini, ali i sa Republikom Srpskom.

-Nas auto-put povezuje s Rumom, a kod Rume se spaja sa auto-putem E-75, Beograd-Zagreb, istočnim krakom ćete moći na Makedoniju i Grčku. Vi ćete moći sa tog auto-puta da se isključite kod Rače i Bijeljine. Peti novosadski most spaja Fruškogorski koridor i auto-put Beograd-Budimpešta. On menja ambijent u kojem živimo i saobraćaj-

Garaže

-Trenutno se rade dve garaže, od četiri ugovorene. Jedna je u Ulici Modene, a druga u Vladike Platona, kod Banovine. Za obe je bila potrebna hrabrost. Kod Banovine ćemo imati zeleni krov na garaži. Nema odustajanja od nijedne investicije koje smo započeli- naveo je gradonačelnik.

Novi Sad će i dalje moći da izdrži politiku besplatnih državnih vrtića

Vučević je istakao da je ove godine upisano 17.300 dece u vrtiće “Radosnog detinjstva”, te da će Grad i dalje nastaviti politiku besplatnih državnih vrtića.

-To nije ustavna ili zakonska obaveza Grada, to ne možete da nađete u svim gradovima. Novi Sad će, ja sam siguran, to i dalje moći da izdrži. Još jedan podatak je interesantan. Ove godine Grad finansira 3.700 mališana u privatnim vrtićima, gde je Grad izdvojio 350 miliona dinara. To je jedan novi vrtić. Godine 2015. imali smo 21 privatni vrtić, sada imamo 43. Završavamo vrtić na Sajlovu, gradi se na Adicama. Na listi čekanja imamo 600 dece, rekordno mali broj. Zato gradimo i obdanište u Miše Dimitrijevića, a na to sam mnogo ponosan- zaključio je Vučević.

