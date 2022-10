MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NOVOSADSKOM SAJMU: Inovativne tehnologije pametnih elektroenergetskih sistema

Na Novosadskom sajmu je počela Međunarodna konferencija „Inovativne tehnologije pametnih elektroenergetskih sistema - IEEE PES ISGT Europe 2022“ koja se organizuje pod okrilјem najvećeg svetskog udruženja stručnjaka u oblasti tehnike IEEE Power & Energy Society i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Reč je o najvećem i najznačajnijem evropskom naučnom skupu na temu elektroenergetskih sistema koji će od 10. do 12. oktobra u Novom Sadu, okupiti preko 300 najuglednijih naučnika i istraživača iz 50 država sveta.

Svečanom otvaranju Konferencije prisustvovao je zamenik gradonačelnika Novog Sada Milan Đurić.

- Novi Sad je, nakon Mančestera, Berlina, Kopenhagena, Ljublјane i još nekih evropskih gradova, domaćin dvanaeste po redu najznačajnije evropske konferencije koja se bavi primenom pametnih mreža. To ima smisla jer je upravo naš grad prepoznat kao IT centar Srbije, grad koji u cilјu konstantnog unapređivanja kvaliteta života svojih stanovnika strateški razmišlјa i spremno unapređuje svoje funkcionisanje u okviru koncepta „Smart siti“. Kako bi se pripremili za vremena koja dolaze, moramo biti spremni da prihvatamo napredne tehnologije - rekao je Đurić.

Takođe, ovom prilikom je istaknuta činjenica da je počelo sa izradom novog sveobuhvatnog strateškog dokumenta Nacrta strategije "Pametan Grad Novi Sad - Smart siti“. Ta strategija će dati smernice za dalјi razvoj grada u budućnosti, i one će biti integrisane u okviru Plana razvoja grada do 2030. godine. To će omogućiti adekvatniji način upravlјanja izgrađenom infrastrukturom, saobraćajem, upravlјanjem vodom, otpadnim vodama, samim otpadom, potrošnjom električne energije, javnom rasvetom, ali i monitoring, kao određenu vrstu nadzora, a naša akademska zajednica, kako je istakao Đurić, u sinergiji sa privredom, imaće klјučnu ulogu u tom procesu.

Direktor kompanije Schneider Electric Hub dr Dragolјub Damlјanović, koji se takođe obratio prisutnima, naglasio je da se u Novom Sadu, u kompaniji Schneider Electric proizvodi softver za pametne mreže koji se koristi u celom svetu već 20 godina.