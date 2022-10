80 SADNICA LISTOPADNOG I ZIMZELENOG DRVEĆA ZA SUBOTIČKO NASELJE PROZIVKA: Započet novi veliki projekat

U naselju Prozivka u Subotici, danas je započet lokalni projekat kompanije JYSK pod nazivom „JYSK ZA MOJ ZELENI GRAD“, koji donosi pozitivne promene u gradovima u kojima JYSK posluje širom Srbije. Prozivka je ovim putem dobila novu zelenu površinu sa čak 80 sadnica listopadnog i zimzelenog drveća, a akciju su podržali lokalna samouprava, JKP „Čistoća i zelenilo”, zaposleni u kompaniji „JYSK” i volonteri! U razgovoru sa Snežanom Šarčević, store menadžerkom „JYSK” poslovnice u Subotici, saznali smo detalje vezane za samu sadnju!

“Mi smo danas ovde jednim zaista lepim povodom. Zvanično krećemo sa kampanjom „JYSK za moj zeleni grad” u Srbiji i zaista mi je drago što baš u Subotici krećemo sa ovom akcijom. Naime, to je akcija koju u potpunosti finansira „JYSK”, tako da na nekim lokalnim nivoima zapravo odlučujemo šta ćemo da radimo u zavisnosti od potreba svakog grada. Naravno to radimo u svim gradovima gde imamo naše poslovnice, tako da smo odlučili danas u Subotici da ozelenimo ovaj deo grada sa 80 stabala listopadnog i zimzelenog drveća. U sadnju su se uključili i volonteri ali i lokalna samouprava, kao i JKP „Čistoća i zelenilo” grada Subotice. Oni su nam pomogli oko same pripreme terena, a omogućili su nam i obezbedili ovaj deo grada gde ćemo da posadimo ovo drveće. Mi smo svesni toga da se u današnje vreme samo gradi i mali broj ljudi zapravo brine o okolini, brine o parkovima, o zelenim površinama. To je zaista jedan bitan deo naše svakodnevnice i pre svega to radimo zbog naših mališana i naše dece kako bi obezbedili jedno lepo detinjstvo gde će moći da se igraju i provode svoj dan” izjavila je Snežana Šarčević, store menadžer „JYSK” poslovnice u Subotici za Subotica živi.

Zelena akcija JYSK kompanije nastaviće da se sprovodi u narednom periodu i u drugim gradovima širom Srbije