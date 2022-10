Vučević: Nemoguće je da sedam generacija inženjera, arhitekata, planera ne zna ama baš ništa. Nisu to Lego kockice

-Verujem da će od subote biti usvojen zakon o izmenama i dopunama o ministrastvima i da ćemo dobiti strukturu Vlade Srbije. Za vikend nas očekuju sednice predsedništva i GO stranaka koje će parcipitati u budućoj vladi. Tada će se odlučiti i o kadrovskim rešenjima. Ako budem deo buduće vlade, onda bih ja veoma brzo sazvao prvo gradski odbor SNS u Novom Sadu izašao sa predlogom ko bi trebao da budući gradonačelnik, a vas kao javnost obavestio već sutradan – rekao je Vuččević i otkrio da ima ideju koga će predložiti za svog naslednika, ali da ne želi da to bude na nivou medijskog objavljivanja.

Kako je istakao ipak treba poštovati procedure i ljude koji o tome isto treba da glasaju, ali i kako bi se čilo njihovo mišljenje.

TUŽAN SAM JER JE LOŠA SLIKA OTIŠLA IZ NOVOG SADA

Vučević je osvrćući se na jučerašnje događaje rekao da je tužan iz samo jednog razloga. Što je opet ružna slika otišla iz Novog Sada.

-Ne zameram nikome što ima različita mišljenja. Zameram, što na neki način neko uvek uspe da baci ljagu na Novi Sad i da se od normalnih stvari pravi fama, da se prave incidenti. Da na naslovnice dolaze neke loše vesti o Novom Sadu. Kao što je bilo oko akta koji je GUP, videli ste oko toga ništa se nije desilo. Niti je Novi Sad nestao, potonuo, niti ga je neko razorio, ali smo zato imali scene ispred ove zgrade – rekao je Vučević.

IMAJU PRAVO NA STAV ALI NEMAJU PRAVO DA MALTRETIRAJU CEO NOVI SAD

Za mene, istakao je Vučević neprimereno i nezakonito ponašanje grupe od 30,40 ljudi koji imaju pravo na stav, ali nemaju pravo da maltretiraju ceo Novi Sad.

-Nemaju pravo da biju novinare, da napadaju policiju, da napadaju radnike, nemaju prava da uzurpiraju površine koje pripadaju državi ili gradu. To su državne parcele. Nemaju pravo da zaustavljaju razvoj grada. Mogu da protestuju i pišu peticije, ali nemaju pravo da kažnjavaju Novosađane i tuku novinarke. Nemaju prava da prete novinarki da će joj doći na kuću. A isti ti su tukli i novinarku Ivonu Karan, iz NS Uživo. Ista ta hrabra neka žena – naglasio je i dodao da ono što ga najviše zabrinjava kao Novosađanina je da su na protestima konstatno istih tridesetak ljudi.

TIH 30 LJUDI SEBI DAJE ZA PRAVO DA SE RAZUME U MOSTOVE, SPOMENIKE,GUP…

-Zabrinjava da istih 30 ljudi daje sebi za pravo da se razumeju u mostove, spomenike, u borodogradilište, u urbanističke planove. Pri tome, nisu nas impresionirali sa fakultetskim diplomama, sa radom i životnim iskustvom – izričit je prvi čovek Novog Sada.

NEMOGUĆE JE DA SEDAM GENERACIJA INŽENJERA, ARHITEKATA, PLANERA AMA BAŠ NIŠTA NE ZNA. NISU TO LEGO KOCKICE

Vučević dalje naglašava da je most 71 godinu ucrtan u GUP Grada Novog Sada.

-Struka Grada Novog Sada, a nemoguće da sedam generacija inženjera, arhitekata, planera, političara baš niko ništa ne zna. Valjda treba još 71 godinu da čekamo na most. Pa nisu to Lego kockice da premeštate po dečijoj sobi gde će biti most ili neće biti. Ko vam je dao pravo da vi kažete gde treba da bude most? Ako je neko predvideo gde će biti most pre 70 godina, da će biti malo tri mosta, a kad su ga ucrtali imali smo jedan. Imam pitanje za Novosađane, hoćemo mi Ćutu da pitamo gde će nam biti mostovi u Novom Sadu ili Zelenovića koji je tako dobro vodio Šabac? Ti sjajni junaci su smeli da prete Emiliji Marić Vrbaški da će joj doći na kuću. Nemojte doći Emiliji na kuću, dođite meni, meni ste se već najavljivali. Sram da vas bude.

PRST U OKO POLICIJCU, EMILIJI DA ĆE JOJ DOĆI NA KUĆU

-Oni su povredili policajca, mislim da se Malbaša preziva. Prst u oko policajcu. A kako se policija ponaša u državama koje finansiraju te nevladine organizacije? Malo uključite televizor i internet i pogledajte kako fino i demokratski postupa policija u Francuskoj ili Nemačkoj. A gledajte naše policajce. Oni da beže glavom bez obzira, e onda bi to bio ne znam kakav vid demokratije.

POGLEDAJTE KAKO POLICIJA POSTUPA U FRANCUSKOJ, NEMAČKOH, A GLEDAJTE NAŠE POLICAJCE

-Šta će tužilac da kaže na sve ovo, ko će da odgovara za ovo što Emiliju tuče. Novinarka radio Novog Sada preti Emiliji Vrbaški da će da je nađe, jel to javni servis, jel to diktatura SNS-a, druga novinarka RTV-a na protestima umesto na radnom mestu – u dahu je pričao Vučević.

U „DIKTATURI SNS“ SVI MOGU DA RADE ŠTA HOĆE

On je takođe dodao da je tužilac oslobodio onog ko je pretio da će ubiti njegove sinove, kod kojeg su našli oružje, a veštak mu utvrdio obavezno psihijatrijsko lečenje.

-Tužilaštvo ne podnese to i puste čoveka na slobodu, je l’ to diktatura SNS-a i uticaj na pravosuđe. Je l’ vas nije sramota da to pričate. Da svaki put posle protesta mi imamo povređene policajce, a od njih niko Bogu hvala nije povređen. Ja i sada kažem, loše ste me procenili, nema povlačenja i nema predaje. Novi Sad čeka ovaj most 71 godinu. Nećete me uplašiti, možete da imate akcije čišćenja, ne znam kako god da to nazovete.

TO NIJE KINESKI, VEĆ NOVOSADSKI MOST KOJI SE ČEKA 71 GODINU. SRAM TE BILO BORO I TI SI GLASAO ZA MOST

-Je l’ mislite da nisam mogao da kažem, neka krene izgradnja mosta za deset dana, kad ja ne budem tu. Mogao sam da to uradim, ali nisam to uradio zato šam ja živeo i živim, a nadam se i moji naslednici to uspešno završiti. Ja sam živeo da budem deo toga, a to nije moj most i to nije kineski most, to je novosadski most koji se čeka 71 godinu. A posebno treba da bude sramota one političare za čijeg mandata su se usvajali GUP-ovi sa tim mostom, kao što je Borislav Novaković. Glasao je za GUP i sa tim istim ostao. Zar ga nije sramota, samo da bi se dodvoravao. Kritikuj šta god hoćeš, kritikuj to što rade Kinezi, sve to razumem. Sram te bilo da ne kažeš da si ti glasao za taj isti most kada si vodio Grad. Kome se dodvoravaš? Gubiš podršku. Što se tiče dozvole, sve što je u skladu sa zakonom je urađeno – podvukao je Vučević.

OČEKUJEM DA ĆE CRBC DANAS POPODNE POSTAVITI TABLU, URAĐENA STUDIJA OPRAVDANOSTI UTICAJA NA SREDINU

Kako je rekao, nada se da će CRBC danas popodne postaviti tablu sa navođenjem svih dokumenata.

-Prvo je urađena eksproprijacija, sve zemljište je državno, ne postoji ništa što je privatno. Pogovoto ne privatna zemlja Ćute i Zelenovića. Urađena je studija opravdanosti s uticajem na životnu sredinu sa generalnim projektom mosta. Urađen je plan generalne regulacije mosta za koji je pokrajinski zavod za zaštitu prirode dao pozitivno mišljenje. GUP sadrži elaborat o zaštiti životne sredine za ceo GUP i priobalje sa mostom. Danas je u toku izrada idejnog projekta sa elaboratom uticaja na životnu sredinu. Rok je do kraja oktobra. Taj idejni projekat ide na revizionu komisiju u Beograd, a nakon toga, ako ga reviziona komisija prihvati, elaborat ide u Ministarstvo za zaštitu životne sredine na odluku da li je valjan ili nije valjda. Izdata je građevinska dozvola od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije za pripremne radove. I ono juče što ste videli, ima cirkusa oni što tuku novinarke i tuku policajce, oni su žrtve zamislite, nije Emilija žrtva, nije policajac Malbaša žrtva, oni su žrtve, a to je bio početak pripremnih radova na javnoj površini. I postoji građevinska dozvola za pripremne radove za koje ne treba elaborat za uticaj na životnu sredinu. E, sada onim koji nisu završili nijednu školu ili koji nisu radili nijedan dan u urbanizmu ili u sektoru za građevinarstvo verovatno im je teško dočarati sve ovo. Što bismo nešto radili na silu? Žurimo da napravimo most, pošto je za vikend bila katastrofa i potpuni kolaps na Mostu slobode. Došao Ćuta, Brajan Brković i ona tužibaba koja je podneta prijavu da ja njoj pretim, a ja je u životu nisam spomenuo, ne znam kako se zove. Zamislite da prijavljujete svoj grad strancima. Pa i da mi Brajan Brković vodi grad ja ga nikada ne bih prijavio. A je l’ biste se radovali da nas kazne, da nam bombarduju ova tri mosta? Šta bi bio uspeh tačno, da prebijete dva kineska radnika i oterate policajce? Idite zabeležite kako im izgleda kamp i kako lome grane kada treba da se bacaju balvani na put. Divna ekološka atmosfera. Taj nema ekologije.

IDITE U AMERIKU PA BLOKIRAJTE IZGRADNJU MOSTA

-Idite u Ameriku da blokirate izgradnju mosta. Ja ne mogu da verujem da je neko mislio da ćete tako da zaustavite gradnju mosta. Kako tačno misle da zaustave razvoj grada? Može, ako pobede 2024. na izborima. Od čega vi živite, koje ste škole završili? Da tučete ljude nećete, ko bude tukao ljude odgovaraće. Ko bude tukao novinare odgovaraće, ko bude napadao policiju odgovaraće. Bio on Miloš, Ivana, Žarko, Marijana. Nisam impresioniran njihovim okupljanjem u 16.00 časova danas. Niko od vas nije osudio onog Roberta koji priča gde moja žena radi i da mi je sestra narkoman i da ćemo ga mi svi zapamtiti. A je l’ sam ja spominjao nečiju porodicu ili gde nečija žena radi? Onaj koji je rekao da će mi poubijati sinove, za kojeg su su rekli da je neuračunljiv, Tužilaštvo je reklo nema veze. Oni sve smeju, jer se zaboga bore protiv nedemokratske vlasti, a toliko je nedemokratska da se ovi s javnog servisa vode proteste. Tolika je diktatura SNS-a nad tužilaštvom.