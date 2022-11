Po naredbi predsednika Vučića, prioritet u snabdevanju proizvodima namenske industirje imaće Vojska, ostatak za prodaju

Miloš Vučević, ministar odbrane, potvrdio sje, gostujući na TV Hepi, Vojska Srbije spremna je da izvrši svaku naredbu predsednika Republike kao vrhovnog komandanta, štiteći državu Srbiju i sve njene građane i vodeći računa o bezbednosti Srba na KiM.

Želimo dijalog, jer je bolje 1.000 dana pregovarati, nego jedan sat biti u nekom rovu. U XX veku smo ratovali i kad je trebalo i nije, izginuli, a danas nam treba mir i stabilnost. To ne znači da smo slabi ili kukavice i da mogu da vas ponižavaju – izričit je ministar vojni.

On je potvrdio da Albanci rade na naoružavanju suprotno Rezoluciji 1244 i Kumanovskom sporazumu i postoji intencija da ono što zovu Kosovo dobije oružane snage.

Neuporedivo je snažnija srpska vojska, i mnogostruko je jača nego što je bila. I to treba svi da znaju. Ne spremamo se za rat, ali ne možemo da budemo nepripremljeni za neke situacije koje su se dešavale.

Povećanje plata u Vojsci za 25 odsto, razmatgramo i druge olakšice

Velika je stvar odluka predsednika i Vlade Srbije da se povećaju plate u Vojsci za 25 odsto, jer su kaskale. Moramo da ulažemo u našu Vojsku, vojnike, podoficire, oficire i civilni sektor. Kada pričamo o nekim materijalnim privilegija ili prednostima kad ste pripadnik Vojske Srbije nije samo pitanje plate, kao pripadnik Vojske imate i odeću, obuću, ishranu, smeštaj i mogućnost da jeftinije kupite stan od komercijalnih uslova. Pričali smo da možda ljudi koji se odazivaju na vežbe iz rezervnog sastava imaju prednost kod zapošljavanja, da im se deca prioritetno upisuju u vrtiće i da tako stimulišemo ljude da budu u sistemu odbrane. Vojska Srbije je najsnažnija odvraćajuća snaga za sve one koji ne žele dobro Srbiji. Ako ne ulažemo u našu Vojsku, u koga ćemo onda? Država mora u nimalo jednostavnim okolnostima da izdvaja značajna sredstva za Vojsku Srbije i profesionalni vojnički kadar cene ovo što je država posle dve godine korone uspela da obezbedi finansijska sredstva za povećanje plata - naveo je Vučević.

Kada je reč o namenskoj industriji Srbije, on je ocenio da je njen potencijal veliki.

foto: Instagram/milosvucevic_gradonacelnik

Mislim da bi nam otkupili kompletnu proizvodnju, pre svega municiju i granate. Potencijal namenske je veliki, imajući u vidu njihovo učešće u BDP, da pokrene snažnu ekonomsku priču u Srbiji. Takođe, prioritet u snabdevanju ima Vojska Srbiji, po naredbi predsednika, a ostatak može da ide u prodaju. Zato idemo na popunjavanje svih rezervi – i goriva i hrane da zalihe podignemo na viši nivo. Gledaćemo da jačamo našu odbrambenu industriju.

Ozbiljna analiza za povraćaj služenja vojnog roka

Na tom planu ćemo izneti Vladi i predsedniku stručnu analizu. Imamo problem da sada imamo 12-13 generacija koje nisu služile vojni rok, tako da imamo generacije koje bukvalno ne znaju pušku da drže, uniformu da obuku. Moramo biti pripremljeni za sve moguće scenarije, treba nam pripremljen, spreman i organizovan narod da možemo da budemo na visini zadatka.

Rat u Ukrajini za nas ispit političke zrelosti

Rat u Ukrajini, prema oceni ministra Vučevića, predstavlja veliki izazov, i ocenio da je pozicija Srbije dodatno teška.

Mimo ove situacija i podele na dva bloka imamo i jedan kamen koji nas opterećuje, a to je pitanje KiM i to traje od Berlinskog kongresa pa do današnjih dana. Nije fer da sada svi gledamo da Vučić reši to pitanje, a navijajući da se saplete. To nisu rešili ni Obrenovići, ni Karađorđevići, ni Tito. Pitanje Kosova se dovodi u korelaciju sa ukrajinskom krizom. Ruska strana kaže zapadnim silama da su oni otvorili Pandorinu kutiju 99, a onda mi sa Zapada imamo pritisak da brzo rešimo nerešena pitanja sa Prištinom, da bi Putin ostao bez argumenata. Mi imamo dvostruki pritisak. i da uvedemo sankcioje Rskoj Federaciji i istovremeno da idemo u hitno rešavanje pitanja sa Kosovom i da se saglasimo da je pravna i politička realnost da oni idu ka UN. Ako mi to potpišemo, ne može mo očekivati da onda neka država koja nije priznala nezavisnost Kosova brani naše interese. Ogromni su pritisci na nas. Ovo je naš ispit političke zrelosti

Kada bi sada uveli sankcije Rusiji, tapšali bi Vučića pet dana, a onda bi ponovo krenuli sa zahtevima

Vučević je upitao da li uopšte znate neku albansku stranku na Kosovu koja bi rekla da je Kosovo i Metohija deo Srbije?

U parlamentu Srbije imate stranke koje su za nezavisnost. To je jedna očigledna razlika u koncepciji. I to vam kažu: „Znate šta, već smo umorni, izgubljeni...Zamislite takav koncept vođenja države da smo smoreni, zamara nas dosadno je...“. To su nam pričali sve vreme, ako uradimo to i to, damo Krajinu, optuženike, potpišemo Kumanovski sporazum, bolje ćemo živeti. Pa, i kada bi sada uveo sankcije Rusiji, tapšali bi Vučića pet dana, a onda bi ponovo krenuli sa zahtevima. Mi smo većito negde na udari i u delikatnoj poziciji. Nije to teorija zavere. Srbija sedi na svojoj stolici, ali može da okrene pogled i levo i desno. Srbija nikom nije dužna, ni jednoj ni drugoj strani i ima prava da vodi svoju slobodarsku politiku. I to je mnogo teško biti vojno neutralan u ovakvim okolnostima i okruženju. Teško je biti politički nezavistan u kontekstu svih ovih događaja u svetu.

Bavljenje politikom je uvek dobrovoljno, biram uvek da me podcene. Tu sam da budem deo tima

Odgovarajući na pitanje da je tek sada ušao u Vladu, a da je njegova stranka na vlasti več deset godina, odgovara:

Pre svega zahvalan sam predsedniku i premijerski da budem član Vlade, posebno sam počastvovan što sam ministar odbrane. Kada je predsednik rekao da se lično nisam nikada ljutio kada sam biran za ministra, dao je taj primer, jer su postojali ljudi koji su radili za stranku, a da se se nikada nisu otimali i tražili bilo šta. A nisu se ni otimali za fotelju. Uvek sam bio ponosan što sam deo stranke i što sam glasao za sve te vlade. Nikad nisam imao problem s tim, radio sam svoj posao odgorno Da nisam bio zadovoljan i uvređen, rekao bih „Izvinite, meni ovde nije mesto“. Najlepša stvar u politici je da je sve na nivou dobrovljonosti. Sada dobijam i savete „nije to isto kao grad, da li ćeš moći da se snađeš“ a ti koji to pričaju su inače rođeni sa iskustvom. Ali to me pratilo i kada sam bio gradonačelnik da to nije isto kao advokatura...

Vučević dalje ističe da je on deo tima, i timski igrač i da Vladu Srbije smatra kao kolektivno telo i zato sam i bio glasan u toj oceni da niko nema pravo da iznosi svoje lične stavove suprotno poltitici vlade. Možete da kritikujte na vladi, glasate protiv, ali kad domnese odluku toga treba da se pridržavate.

30 -40 zgubidana da nam kaže gde treba da bude most, a niko da pokaže diplomu

Odgovarajući na pitanje o protestima u Novom Sadu protiv izgradnje mosta kaže njih 39-40 mogu da kažem zgbudana treba da nam kaže gde će da se gradi, a već 71 godinu je planovima da da treba da bude na tom mestu.

Nisam lupio kada sam rekao zgbubidani, već to naš narod kaže za one koji ništa mne rade ceo dan. Oni se protive tržnom centru, razumeju se u bazene, spomenike, kako drveće, ptice, naselja urbanističke planove . Samo mikako diplome da nam pokažu i kažu šta tačno da nas kvalifikuje. Ćuta Jovanović ne zna ni da izgovori kako se zove . To je sve neozbiljno.

Ministarstvo odbrane