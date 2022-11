Ministar Vučević: Na Kosovu i Metohiji napeto, KFOR da ne dozvoli Prištini slanje albanske policije na sever KiM

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je situacija bezbednosno izazovna, politički složena, a govoreći u kontekstu onoga što se dešavalo ne samo u proteklih 48 sati, već poslednjih meseci i jednostranih odluka administracija u Prištini, napuštanja formata dijaloga i nametanje jedne odluke drugoj strani ili zajednici

Najtragičnije je da je neko u srcu Evrope proglasio da je Briselski sporazum mrtav

Vučević je istakao da ono što je najtragičnije je da je neko u srcu Evrope proglasio da je Briselski sporazum mrtav, odnosno da ne postoji, iako nije bio ni realizovan. A sad smo to čuli zvanično i od Aljbina Kurtija da njima ne pada na pamet, evo gotovo posle deset godina, da Priština implementira odredbe, odnosno svoje obaveze iz Briselskog sporazuma.

Vašington ima najuzdržaniji i najkorektniji odnos, ali mi kao Srbija ne treba da budemo u zabludi

-Mislim da Vašington ima najuzdržaniji i najkorektniji odnos. Mi kao Srbija ne treba da imamo zabludu šta će Vašington da uradi povodom Kosova. Oni Kosovo vide kao nezavisnu državu, to je njihovo čedo. Ali sam mišljenja da administracija u Vašingtonu ne želi da dođe eskalacija i da žele to da to vrate u formu dijaloga. Što se nas tiče mi ne želimo ratove, što se tiče srpskog naroda ne želimo ratove, da neko gine i bude ranjavan. Svuda sam rekao i ponoviću- bolje i hiljadu dana za pregovaračkim stolom nego jedan sat u rovu- rekao je Vučević za Tanjug.

foto: Printscreen Instagram

Niti se ko junači, niti zvecka oružjem, mir i dogovor zavise od obe strane

Ministar odbrane je napomenio da svima treba da bude jasno da se niti neko junači, niti zvecka oružjem.

-Ali svi moraju da razumeju da li će sve biti mirno i da li ćemo se vratiti za pregovarački sto ne zavisi samo od jedne strane. Mir i dogovor zavise od obe strane. Naše bezbednosne strukture prate sve poteze Prištine. Oni suprotno Briselskom sporazumu prave baze u četiri severne opštine, gde je većinsko stanovništvo srpsko, i gde ne bi smeli to da rade bez saglasnosti gradonačelnika te četiri opštine. Imate smenu komadir Đurića. Sada je dodatno riskantna situacija pošto je pitanje ko će da obavlja te svakodnevne policijske dužnosti. Nadam se da će KFOR ili EULEKS preuzeti tu ulogu, jer ako Priština pošalje druge policajce albanske nacionalnosti to će biti jako opasno. Ponavljam, ovo je jako bitna stvar da građani Srbije znaju, specijalne policijske jedinice na Kosovu prave nekoliko ozbiljnih policijskih punktova u opština koje su srpske opštine. Mi nemamo problem sa bazama KFOR-a, to je u skladu sa Kumanovskim sporazumom i Rezolucijom 1244, ali kada vidite da Rosu prave baze i demonstriraju silu na Jarinju, Brnjaku i Gazivodama da bi pokazali da je to teritorija pod njihovom kontrolom. Nadam se da neće biti okidača, ne znam šta može da padne na pamet Kurtiju- kaže i dodaje:

Predsednik Republike razgovara sa svim međunardnim relevatnim čionocima, a general Mojsilović u kontaktu sa KFOR

-Predsednik Republike razgovara sa svim relevantnim političkim činiocima međunarodne zajednice, a naš načelnik Generalštaba general Mojsilović je u svakodnenom kontaktu sa komandantom KFOR-a. Postoji komunikacija i ona je dobra. Znamo da nije dobro što smo napustili institucije, ali šta drugo da radimo, šta je dalji put? Zaista se dešava ono što se dešavalo na Kosovu 1989. kada su Albanci napuštali sve institucije Republike Srbije. Danas ovo malo Srba što je ostalo na KiM je prinuđeno da napuste institucije što je 2013. godine potvrđeno u Briselu. Kurti je u sred Berlina pocepao taj dogovor, gde ga niko nije korigovao. Predsednik je govorio o veoma burnim danima, kada je Kurti u julu spremao tablice. Srbi su bili čvrsti da ih niko ne maltretira i da pruža svaki demokratski odgovor na takvo bezakonje i nasilje. A onda je to opet međunarodna zajednica definisala da Priština ima pravo da to radi jer su država, a što nisu, de facto nisu država. Da su država ne bi tražili od nas da ih priznamo i ne mogu nikada da budu dok Srbija ne kaže da su država. Veoma je napeta situacija i nadam se da neće doći do eskalacije. KFOR je veoma bitan faktor, da ne dozvoli da Kurtiju da pošalje albanske policajce na sever ili da pošalje albanske sudije i tužioce na sever i praktično izvrše okupaciju u pravom smislu te reči. Mislim da KFOR na terenu ima dobar uvid u situaicju, a pitanje je kakve su političke instrukcije iz NATO pakta i ljudi koji donose te odluke. Deluje da komandant KFOR-a, koji je iz Italije, razume šta se dešava. Imaju uzdržan, vojnički stav, nećemo ih idealizovati.

foto: Kurir

Vojska Srbije se kreće slobodno i suvereno po celoj teritoriji Srbije

-Vojska Srbije se kreće slobodno i suvereno po celoj teritoriji Republike Srbije koja je pod našom kontrolom. Ona nije neka organizacija koja ne sme da napušta svoje kasarne, da ima vojne vežbe ili manerve. Predsednik republike je 26. oktobra izdao naredbu o povećanom stepenu borbenosti gotovosti, ne najveće, ali povećanje u kontekstu onoga što se dešava na KiM. Mi imamo konstantno špijuniranje Vojske Srbije i pokušaje snimanja vojnih kasarni. Imali smo pre neki dan opet u Novom Pazaru. Kada ih privedu onda kažu da ne rade ništa, kažu snimaju pejzaž. Baš svi snimaju pejzaž. Njih interesuje razmeštaj određenih jedinica Vojske Srbije. Vojska Srbije se ne sprema za rat, ali ima snagu i osposobljena je da izvrši svaki zadatak koji dobije od vrhovnog komandanta. I tu niko ne treba da ima nikakvu sumnju ili skepsu. Vojska Srbije postoji da brani državu i građane. Ne ratuje nam se, ali to ne znači da se plašimo. Mi ne želimo da pucamo, ali ako treba da se brani država Vojska Srbija će je braniti. Ako predsednik kaže da nema nove Oluje, nema Bljeska, pogroma iz 2004. godine, bude li neko nešto slično pokušao Vojska Srbije je spremna da se brani – naglasio je.

Ana Brnabić je iskusan premijer i ima moju podršku

Odgovarajući na pitanja o novom kabinetu u Nemanjinoj 11 odgovara da Ana Brnabić ima njegovu podršku, da je iskusan premijer i ističe je dobar tim napravljen.

-Ne treba kolege da mi zamere, ja sam po nalogu premijerke i predsednika više fokusiran ovim pitanjima, i kada mi neko postavi pitanje ko će biti državni sekretar ili pomoćnih ministra, zaista me nekad iritira. Kada se borimo, da ne znamo šta će biti, imamo s druge strane čoveka koji je često iracionalan, sebičan, spreman da dođe do ludila, govorimo o Aljbinu Kurtiju, baš me briga ko gde sedi. Čast mi je da sam uz sjajne oficire i Vojsku Srbije. Ponosan sam što mogu da budem deo priče koja čuva slobodu i nezavisnost Srbije i neko ko prati naredbe predsednika Srbije i politiku Vlade. Mislim da će Vlada biti dobar tim i dostojna novih izazova. Zato je bila dobra zajednička sednica sa predsednikom države da čuju od njega šta se dešava i izađu iz svog resora. Vlada je kolektivno telo.

