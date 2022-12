Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić: Tour De Fruška uveliko priprema i najavljuje svoje drugo izdanje u 2023. godini

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić prisustvovao je sastanku manifestacije Tour De Fruška, koja je namenjena svim ljubiteljima prirode, zdravog života, biciklizma i sporta.

foto: instagram/milandjuric_gradonacelnik

-Iza svih uspešnih manifestacija, bile one jednodnevne ili trajale po nedelju dana, stoji mnogo truda i angažovanja tokom cele godine. Primer za to je i Tour De Fruška koja uveliko priprema i najavljuje svoje drugo izdanje u 2023. godini. Upravo je to bila tema sastanka Organizacionog odbora te sportsko-rekreativne manifestacije, danas u zgradi Pokrajinske vlade, gde smo diskutovali o smernicama za još bogatiji program koji će okupiti sve ljubitelje prirode, zdravog života i biciklizma na našoj Fruškoj gori- stoji na Instagram profilu prvog čoveka Novog Sada.

Grad Novi Sad