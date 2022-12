Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić o fudbalu, Limanu, periodu kad je bio mlad, panku i odnosu sa Milošem Vučevićem

Novopostavljeni gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić otkrio je za medije detalje o svom odrastanju, koji mu je sport najomiljeniji, o poznatom novosadskom naselju za koje je izuzetno vezan, kao i svom prijateljstvu i saradnji sa svojim prethodnikom

Đurić je za portal Gradske info rekao u polusatnom video intervjuu i koji su mu ključni projekti u razvoju Srpske Atine.

Posao gradonačelnika je obaveza i velika odgovornost

-Ja sam već 10 godina u Gradskoj kući, osam godina sam bio član veća za upravu i propise, dve godine sam bio zamenik gradonačelnika, mahom sve te kolege znam. S njima 10 godina sarađujem. Više mi je nezgodno na ulici kada me pozdrave sa gradonačelniče ili prepoznao sam vas na televiziji, više mi to “gradonačelniče” stvara obavezu. Ta obaveza, ko nije radio takav posao, znači mnogo i velika je odgovornost. Zato što imate problem, vi ste ti koji donosite odluke, odgovarate za njih i vaši saradnici do vas dolaze sa nekim rešenjem. Uvek je nezgodno što su ta rešenja a, b, c i d, a uvek je na vama da presečete i kažete idemo putem a.

Odrastanje na Limanu je specifično, a to je najlepši deo grada

Prvi čovek Novog Sada istakao je da je kao rođeni Novosađanin posebno vezan za Liman, gde je pohađao osnovnu školu, ali i otkrio s kojim političkim protivnikom je bio u razredu.

-Ja kao rođeni Novosađanin, da ne delimo to ko je Novosađanin ko ne u smislu po rođenju, meni je svako dobrodošao u naš grad koji smatram da je najlepši grad. Živim u njemu i mislim da se neću seliti iz njega, nadam se. Mislim da je velika privilegija za sve ljude koji dođu u Novi Sad da budu Novosađani, da osećaju pripadnost i daju neki doprinos našem gradu, koji se po mom mišljenju u poslednjih 10 godina jako razvija i doživljavamo veliku ekspanziju. Mi s Limana smo specifični, ja sam se ovde preselio s pet godina, a živeo sam kod Riblje pijace. Doselio sam se ovde u žute zgrade. Išao sam u školu “Jovan Popović”, gde sam išao od trećeg razreda, zato što Limaci koji idu u ovu školu prva dva razreda idu na Liman I u malu školu “Jovan Popović”. Nama sa Limana ovo najlepši deo grada, pogotovo Liman I i Liman II. Specifično je odrastanje na Limanu, lepo je bilo odrastanje i školovanje. Dobio sam fotografiju s društvenih mreža, jedan drugar je poslao fotografiju nas iz I/4 da je ponosan što je jedan njegov drugar postao gradonačelnik. Ostao sam prijatelj s ljudima iz srednje škole, moj politički protivnik Đurađ Jakšić i ja išli smo zajedno u razred, bili smo vrhunski drugari, družili se. I Kovačević, koji je u okviru Exita, je isto naša generacija. A što se tiče osnovne škole to je baza koja je ostala i dan-danas. Venčani kum mi je iz osnovne škole.

Volim da gledam fudbal, ali se i jako nerviram

O fudbalu rado govori, a u intervjuu otkriva za koje novosadske klubove ga vežu igrački i navijački počeci i čemu ga je sve fudbal naučio za buduću političku karijeru.

-Svaki dan smo igrali mali fudbal. Odlučili smo i da dođemo u FK “Kabel”. Trebalo je imati privilegiju da igrate na glavnom terenu, jer je tu reprezentacija dolazila da igra pripremne utakmice i prvi tim “Kabela”. Fudbal je izuzetno uticao na moj dalji razvoj, pogotovo ovo sadašnjeg. Volim i FK “Vojvodinu”, to je tako nerviranje. Lepo je da se ode na stadion, da gledaš utakmicu, malo da se nerviraš, ne možeš uvek da pobeđuješ.

Limanac i panker

-Ljubav prema panku krenula je krajem sedmog razreda, presnimavali smo kasete, a prve ploče i CD smo naručivali iz Amerike. Naručio sam 12, 13 ploča, koje su se preslušavale. To nije kao danas, kada postoji hiperprodukcija. Ranije je muzika imala vrednost, drugačije je vreme bilo, bila je kvalitetnija muzika. Danas slabo pratim muzičku scenu.

Mnogo sam naučio od svog prijatelja i kolege Miloša Vučevića

Nakon što je Miloš Vučević posle 10 godina vođenja grada fotelju prepustio Milanu Đuriću, novom gradonačelniku ostali su važni projekti, a u svom ekspozeu ističe projekte poput prečistača otpadnih voda, kao i istorijski projekat Grada Novog Sada- uređenje Almaškog kraja.

Nisam oduvek znao da ću se baviti politikom, ali sam znao da ću biti advokat, da ću završiti Pravni fakultet. A nakon toga izgleda da smo se zajedno pronašli- politika mene i ja nju. Želeo sam da uradim nešto lepše bolje, da ostavimo nešto iza nas. Odlučio sam da se bavim politikom da bih promenio nešto što ne valja u Novom Sadu. Ali, ne može sve da se promeni. Čast mi je da budem gradonačelnik posle čoveka koji je 10 godina upravljao Novim Sadom, mislim konkretno na Miloša Vučevića, mog prijatelja ali i kolegu. Mnogo sam učio od njega i sa njim. Koliko god je to teret, nastavićemo dalje ono što je on zacrtao u njegovom ekspozeu i u mom koji sam razvio pre nekoliko nedelja, da sagradimo tri nova mosta, da uradimo prečistač otpadnih voda koji je Novosađanima preko potreban, da nastavimo dalje da gradimo škole i vrtiće, da gradimo Almaški kraj koji je od izuzetne važnosti kao kulturno dobro. Projekat koji ću krenuti je projekat Almaškog kraja. On je za mene značajan projekat. Mi smo sklopili sporazum s AP Vojvodinom u investiranje u Almaški kraj. Biće na ponos Novog Grada. Građane molimo na strpljenje, treba nam njihova saradnja. Radimo u interesu njih i Grada Novog Sada- zaključio je gradonačelnik.

