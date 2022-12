Ministar Vučević jasan: Srbija je spremna za dogovor, ali naš narod na KiM će biti zaštićen. To su naše crvene linije

Vojska Srbije je na najvišem nivou borbene gotovosti poslednjih dana odlukom predsednika Srbije, a ministar odbrane Miloš Vučević govorio je danas u Jutarnjem dnevniku RTS-a o situaciji na barikadama i atmosferi u vojsci.

-Sinoć je predsednik Republike krenuo da obiđe jedinice Vojske Srbije u garnizonu Raška i da se na tom mestu susretne i sa predstavnicima Srba sa KiM, oni koji su legalni predstavnici našeg narod na KiM. Bilo je veoma dinamično, kasni noćni sati. Ti razgovori su prijateljski i bratski, ali i složeni razgovori jer su okolnosti izazovne. Predsednik je upoznao predstavnike sa svim što radi država i oni su njega upoznali sa stanjem na terenu, o problemima sa kojima se suočavaju, šta je to njih nateralo idu u taj demokratski protest kao što siu barikade. Predsednik je imao i otvorenu liniju komunikaciju sa diplomatskim predstavnicima zemljama Kvinte, EU i SAD, gde je preneo stavove Srbije i srpskog naroda na KiM. Neće biti ponižavanja Srba, pogroma na KiM, crvena linija je da nema Bljeska i Oluje. A ako međunarodna zajednica želi da se ovo vrati u format dijaloga mora prestati sa čitavim nizom iracionalnih i jednostanih poteza Kurtija. Srbi nisu iz dosade izašli na ulice, nisiu zbrinuti za svoje živote bez razloga. Administracija Vlade u Prištini ne vidi Kosovo kao pokrajinu gde treba da žive Srbi- rekao je Vučević.

foto: Printscreen RTS

Vojska Srbije i policija su spremne da štite državu

Vučević je istakao da je predsednik Vučić je vrlo čvrsto iznosio argumente Srbije i razloge za brigu prema Srbima za KiM, te da je bio ponosan što je bio svedok razgovora kako se brane interesi svog naroda i države

-Građani Srbije ne treba da budu uplašeni, ali naravno da smo zabrinuti za situaciju. Moramo razumeti da s druge strane imamo čoveka koji ne vuče uvek racionalne poteze, već su politički ciljevi i teror nad preostalom srpskom zajednicom na KiM. Kurti je izašao u poništavanje svih sporazuma koji su postignuti, ne lako, u prethodnih 10 godina. Niko nam nije rekao Ja ne mogu da budem vrač pogađač i da vam kažem da li smo bliži rešenju- Srbija je spremna za dogovor, ali to ne znači pomeranje crvenih linija koje je Srbija definisala. Taj dogovor mora da pruži sigurnost svi Srba na KiM. To je uslov svih uslova i onoga što je ored vrlo jasno izneo. Na nama je da gledamo da nađemo političko rešenje i Vojska Srbije i policija je spremna da štiti državu.

foto: Printscreen RTS

Srbija se ne igra i ne preti praznom puškom

Prvi čovek vojske naglašava da je vojska Srbije tiha, čvrsto odlučna i da je spremna da izvrši svaki zadatke.

-Nema euforičnih poruka, nema kafanskih pesma, jer to nije posao za vojsku u ovoj situaciji. Potpuna koncentracija i vidite hrabrost u njihovim očima da štite svoju otadžbinu. Naravno da se nikome ne ratuje, ali vojska je spremna i hrabra da štiti našu državu. I nadam se da to niko neće proveravati, da ne misli da se igramo nekog igrokaza, pa da je ovo neka predstava. Mi se nadamo političkom dogovoru, ali VS i sprecijalne jedinice su spremne da dejstvuju. Predsednik je sinoć upoznao vojni i policijski vrh sa svim stvarima kojima treba da znaju. Nije Vojska samo na administratovnoj liniji, već na raznim lokacijama. Ne smem da otkrivam sve pozicije, kada sedite sa tim patriotama osećate se sigurnije. Mi imamo sve ono što je potrebno da čuvamo našu teritoriju. Tu su i specijalne jedinice policije, kopnena vojska, vojno vazduhoplovstvo, svi koji dejstvuju na teritoriji Republike Srbije. To je dovoljno da onima koji nisu dobronamerni bude jasno da se Srbija ne igra i ne preti praznom puškom. Prvo ne pretimo nikome, drugo, puška nije prazna. Ako predsednik naredi kada da reaguje vojska, ona će reagovati, ali ne mogu da kažem koji je to momenat niti želim da ga priželjkujem. Ajde da probamo da iuzbednemo taj scenario i da se politički borimo za naš narod i Kosovo i Metohiju, da ne uđemo u scenario kakav su nam pisali 90-ih godina. Pogledajte izjave Kurtija, on stalno vidi Ruse i Putina, Vučić je mali Putin, mi smo mali Rusi. Porodice su slavile Svetog Nikolu na barikadama, hrabar narod koji 23 godine preživljava teror i pritiske na KiM. Srbija sedi na srpskoj stolici i vodi svoju politiku. To ne znači da je Srbija džak za udaranje. Emocije ne smeju da nadvladaju u procesu donošenja odluka.

Ministarstvo Odbrane