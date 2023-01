NIKOLA POLIĆ, direktor IBM o razvojnom centru u Novom Sadu: Privlačno okruženje za investitore, ojačaće IT EKOSISTEM ponosni smo

Spisku od čak 900 kompanija iz oblasti IT koje posluju u Novom Sadu od pre nekoliko dana priključila se i prestižna američka kompanija „IBM“ koja se bavi računarskim tehnologijama.

Ova kompanija, poznata po izradi računarskih komponenti i kao provajder globalnog Hybrid clouda i veštačke inteligencije, nova je korporacija koja se upisala na listu IT industrije koja će jednim delom poslovati iz Novog Sada.

To je ujedno bio i povod da razgovaramo sa Nikolom Polićem, generalnim direktorom ove prestižne kompanije za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju.

foto: Beta Slobodan Miljevic

Spisku od 900 IT kompanija koje posluju u Novom Sadu, pridružila se kompanija IBM. Šta vas je opredelilo za ovaj poslovni potez?

– Činjenica da otvaramo novu kancelariju trenutak je ponosa za IBM i za naš tim ovde u Srbiji. Novi objekat u Novom Sadu, kao već druga IBM lokacija u zemlji, ojačaće ekosistem IT industrije u regionu i podstaći razvoj inteligentne automatizacije – nadovezujući se na naše 30-godišnje nasleđe na lokalnom tržištu. Doprineće takođe ekonomskom rastu zemlje kroz otvaranje radnih mesta i angažovanje lokalnih talenata na visokokvalifikovanim poslovima. Kada govorimo o Novom Sadu – mesto je živahno univerzitetsko središte, dom mnogih startap kompanija i sa privlačnim poslovnim okruženjem za strane investitore.

Kakav je plan razvoja kada je reč o ovoj kancelariji, koliko će biti zaposlenih i na kakvim projektima će oni raditi?

– Fokus će biti na razvoju i podršci rešenjima u oblasti podataka, veštačke inteligencije i automatizacije i osnažiće saradnju između IBM-a i njegovog partnerskog ekosistema u zajedničkom stvaranju rešenja za globalnu industriju.

Jedna od najjačih sposobnosti nove kancelarije biće tim stručnjaka za predmetnu oblast, vešt u softverskom inženjeringu, tehničkoj podršci i dizajnu, koji će razvijati softverska rešenja, tačnije IBM Instana rešenja za posmatranje za praćenje aplikacija. Tim će omogućiti 24/7 tehničku podršku klijentima širom sveta za preko 200 tehnologija koje IBM Instana ima mogućnost da nadgleda. Da bismo izgradili naš tim u novoj kancelariji, koristili smo isključivo lokalne talente i uspeli smo da sastavimo zaista vešt tim, od kojih mnogi već imaju međunarodno iskustvo.

Najavili ste da će se zaposleni baviti veoma konkretnim razvojem tehnologija. Da li možete to malo da pojasnite?

– Tokom protekle dve godine, kompanije su počele ubrzano da usvajaju nove poslovne modele koji uključuju automatizaciju poslovnih tokova. Prema IBM IBV CIO studiji iz 2021. godine, direktori informacionih tehnologija izveštavaju da je 20% do 40% organizacionih poslovnih procesa automatizovano, i to će samo da raste. IBM je fokusiran na to da kompanijama ponudi najrobusniji, sveobuhvatni paket rešenja za automatizaciju, koji obuhvata poslovnu i IT automatizaciju, kao što je IBM Instana.

Sa stručnim timom u Novom Sadu, fokusiranim na razvoj Instana rešenja, kombinujemo najbolje svetske prakse sa lokalnim talentima da bismo obezbedili rešenja u oblastima visokog rasta, kao što je automatizacija poslovanja. Uz pomoć IBM Instana Observability platforme, kompanije dobijaju mogućnost potpunog praćenje aplikacija u realnom vremenu i vidljivost neophodnu za brzo rešavanje incidenta. Rešenje je dizajnirano da pomogne timovima za IT operacije, razvojnim timovima i DevOps timovima kako bi radili efikasnije, pružajući kontekst potreban za donošenje inteligentnih odluka i kako bi obezbedili optimalne performanse aplikacije.

foto: Shutterstock

Da li ovo pokazuje da je Srbija, zapravo, značajna destinacija na svetskoj poslovnoj mapi kada je reč o IT industriji?

– Da. Obnovljene institucije poput Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i druge institucije po zemlji stvaraju visoko kvalifikovane IT stručnjake, kvalifikovane u kompetencijama koje su tražene na domaćem i međunarodnom tržištu. Sa ovim inženjerskim potencijalom i povoljnim geografskim položajem između Istoka i Zapada, postoji veliki tržišni potencijal.

Koja su vaša očekivanja od ovog centra?

– Tokom proteklih godina, IBM je definisao jasnu strategiju da vodimo u eri hibridnog clouda i veštačke inteligencije – dve dominantne sile koje pokreću promene za klijente. Gledajući unapred, kompanija će nastaviti da ulaže u strateške oblasti. Sa tim portfeljom možemo da podržimo naše klijente sa najvišim nivoom stručnosti dok automatizuju, obezbeđuju, modernizuju i transformišu svoje poslovanje.Nastavićemo – kroz naše poslovanje i novu kancelariju u Novom Sadu – da blisko sarađujemo sa državnim organima i preduzećima kako bismo ubrzali digitalnu transformaciju i podržali klijente inovativnom tehnologijom i stručnošću u industriji.

foto: Dalibor Brlek / Panthermedia / Profimedia

Novi Sad pored Beograda postaje lokomotiva razvoja cele Srbije

Da otvaranje prvog razvojnog centra kompanije ,,IBM” u Novom Sadu predstavlja samo još jednu potvrdu dobro trasirane i odgovorno vođene politike, uveren je i Gojko Palalić, pomoćnik pokrajinskog sekretara..

– Zahvaljujući dolasku ovakve jedne kompanije koja predstavlja preteču svetske IT industrije, naš grad pored Beograda postaje lokomotiva razvoja cele Srbije. Pored očiglednog doprinosa ekonomskom rastu, otvaranja novih radnih mesta i angažovanja visokoobrazovnih kadrova, svakako da je bitno istaći i mogućnost za izdvajanje dodatnih sredstava za ulaganje u infrastrukturu, zelene projekte i druge oblasti od značaja za unapređenje kvaliteta života svih nas. Dolaskom kompanije ,,IBM” u Novi Sad šalje se jasan signal i ostalim velikim investitorima da je naša zemlja prepoznata kao centar IT industrije u ovom delu sveta – uveren je Palalić.

Dekan Kolaković: Sa fakulteta FTN godišnje izađe preko 2.000 inženjera!

Prof. dr Srđan Kolaković, dekan novosadskog FTN, istakao je da, ako pogledamo rezultate popisa, možemo da vidimo da je Novi Sad narastao kao i Beograd, a to samo pokazuje njegov intenzivan razvoj.

– Novi Sad postaje grad mladih jer oni dolaze u Novi Sad da se školuju i tu ostaju. Samo sa Fakulteta tehničkih nauka godišnje izađe preko 2.000 inženjera od čega je preko 1.000 iz IKT (informaciono- komunikacione tehnologije). Ovo je izuzetan resurs u mladim, školovanim i, pre svega, motivisanim ljudima da postižu nove vrednosti. Međutim, nije samo u Novom Sadu IT industrija, tu su velike kompanije iz automotiv industrije sa svojom tehnološki najsavremenijom i razvojnom industrijom. To pruža šansu i ostalim našim inženjerima da se zapošljavaju i ostvare svoj san ovde u našem gradu – uveren je profesor Kolaković.

Grad Novi Sad