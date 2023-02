KAKO BI ZGRADE U SRBIJI REAGOVALE NA JAK ZEMLJOTRES: Šta je sigurnije usled potresa - nova ili stara gradnja?

Zastrašujući zemljotres u Turskoj i Siriji odneo je najmanje 22.000 života. Pod ruševinama su ostali mladi, stari, deca, bebe. Prirodna katastrofa je bila nemilosrdna!

Spasilačke ekipe od ponedeljka pretražuju teren, a izvlačenje svakog živog bića posle više dana pod ruševinama, ravno je čudu. Svet su obišle najdirljivije scene - dok spasioci izvlače živu bebu sa sve pupčanom vrpcom koju je majka rodila zarobljena u ruševinama a zatim umrla, dečaka od deset dana i majku koji su izvučeni posle 90 sati, više od 263 dece koji nemaju nikakvu vest o svojim porodicama.

Kako dani odmiču, sve su manje šanse da će se pod betonom naći još neko živ, naročito kada se prvobitnoj tragediji dodaju naknadni potresi i izuzetna hladnoća sa temperaturama ispod nule.

Zemljotres je dostigao jačinu od 7,8 Rihtera, a za samo nekoliko sekundi u Turskoj je sravnio sa zemljom više od 7.000 zgrada!

Neobično je što su neke zgrade ostale tik uz one koje su se srušile od vrha do temelja. To je nametnulo pitanje - da li je uzrok loša i nekvalitetna gradnja!? Vanredni profesor planiranja i upravljanja na Univerzitetskom koledžu u Londonu Dejvid Aleksander je rekao: "Ovo nije nužno bila vrsta zemljotresa koja bi neizbežno srušila strukture".

U medijima su se pojavili i šokantni podaci - tursko resorno ministarstvo je 2018. godine navelo da je više od 50 odsto zgrada u toj zemlji izgrađeno mimo propisa! Takođe postoje tvrdnje turskih arhitekata da je čak 75.000 objekta sa područja koje je pogodio zemljotres dobilo tzv. "građevinsku amnestiju". To znači da su zgrade oslobođene od plaćanja kazne za gradnju bez potrebnih sertifikata o bezbednosti. Tu zpada i zemljotres. Navodi se da je upravo to iznedrilo brojne višespratnice lošeg kvaliteta koje su sada sravnjene sa zemljom. Građevinski inženjeri zato kažu da je "zemljotres najstroži građevinski inspektor".

U Usijanju istražujemo kakva je situacija sa gradnjom u Srbiji? Koliko su naše zgrade i infrastruktura bezbedni u slučaju jačeg zemljotresa? Da li je sigurnija stara ili nova gradnja?

Gosti Usijanja:

dipl. inž. Dejan Bojović, predsednik Srpske asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu

Saša Torlaković, predsednik Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig