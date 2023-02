ARHIVATORI na putu za magacin u ŠULJMU posetili Sremsku Mitrovicu: DVE VEČERI SMEHA - Čvarkov upitan za Gajdobru

Malo fruškogorsko selo Šuljam je mesto gde se nalazi magacin arhivskog odeljenja jedne radne organizacije iz Novog Sada. Pošto su čuveni arhivatori dobili zadatak da pronađu zemljišnu knjigu, na putu za Šuljam zaustavili su se u Sremskoj Mitrovici sa svojom predstavom “Velika seoba arhivatora”. Ekipa platforme Sremska Mitrovica živi imala je priliku da razgovara sa drugom Čvarkov, Torbicom i Boškićem, koji nisu oduševljeni seobom u Šuljam, ali ono što nisu znali jeste da to selo teritorijalno pripada Gradu Sremska Mitrovica, pa su naišli na vruć teren.

“Ko je to odlučio da to bude u Sremu, ja ne znam. Lično bih pristao da je magacin na Rohalj bazama, ali oni su preglasali i rekli Šuljam. Da li je to naše bačko rukovodstvo glasalo, ne verujem, tad su Sremci bili na vlasti u Novom Sadu, uzmimo samo jednog Kamenjara. To se i dan danas nosi u Šuljam, a moglo je u Srbobran, recimo”, kaže glavni arhivator Čvarkov Đorđe, a na pitanje da li je magacin mogao da bude u Gajdobri dobili smo ćutanje.

1 / 5 Foto: Sremska Mitrovica živi

Dragan Jove Torbica, zamenik glavnog arhivatora, iz Novoga Sada, kaže da Drina nikad nije bila granica i da nas ne razdvaja nego spaja: “Valjda zbog tog brdovitog karaktera samoga Srijema, tu su mnogi našli svoj dom, vjerovatno jer nije ravno ko Bačka i Banat, pa je nekako bilo lakše primiti se i spojit da kažem te dve naravi, a i što kažu i jedni i drugi su neću ni kako ja ‘oću”, a osvrnuo se i na to da Đoka treba da ide u penziju, te će ga on kao zamjenik naslijetit, a posle toga njega njegov sin.

Mladost i budućnost arhivskog odeljenja, Boškić, otkriva gde bi najbolje bilo smestiti taj magacin: “Šta ću ja u Šuljmu, tamo nema kafić. Trebalo bi da to bude Beograd, ipak je to centar. Tamo su ljudi dobri, ima mnogo lepih restorana, tu je Knez, Terazije, ima šta da se radi i u radno vreme i posle radnog vremena. I naravno, vikendom na Kop, kao i svaki Beograđanin”, zaključuje mladi Boškić, negirajući bilo kakvu vezu sa okolinom Arilja, navodeći da je sve u životu postigao sam, a da li su ova tri hrabra ahrivatora pronašli izgubljeni zemljišnu knjigu u malom fruškogorskom selu Šuljam, saznaćete ako pogledate njihovu predstavu “Velika seoba arhivatora”.

Grad Sremska Mitrovica