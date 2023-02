SREMSKA MITROVICA: Bojan pravi genijalne koktele - OTKRIVA recept za savšen ukus (VIDEO)

Dobro piće uz najbolje društvo je nešto što treba dugo da se pamti (ako se ne pretera). Za dobre drugare ćete se snaći sami, ali kvalitetni napici ponekad mogu biti izazov. Zato je ekipa Sremska Mitrovica živi posetila Bojana Stilina, koktel-majstora iz ovog grada. Biti barmen i kombinovati ukuse i arome za njega je veoma kreativan posao, zato je svoj bar nazvao baš tako “Kreativni bar”.

“Igrom slučaja me poznanica pozvala da pravim koktele na njenoj svadbi. Ja sam imao neka iskustva do tada. Završio sam i kurs za barmene pri udruženju “Bar kultura”. Moje iskustvo je ipak tada bilo skromno, ali sam se prihvatio toga. Primetio samda ljudi koji su probali moje koktele reagujuna pravi način i to mi je bio signal da treba da još više da se edukujem i radim na sebi, kako bi to u jednom trenutku bio moj poziv. Pokrenuo sam i koktel bar sa željom da svojim Mitrovčanima ponudim nešto malo drugačije”, kaže Bojan Stilin za Sremska Mitrovica živi.

I Mitrovčanima se to nešto drugačije veoma dopada, u “Kreativnom baru” je atmosfera prijatna, društvo dobro i kokteli su tu da sve to začine na bolje, a da li postoji savršen sastojak za koktele, Bojan zaključuje: “Ako se pronađeš u nečemu, onda to jednostavno ide samo od sebe. To ti prija, to ti odgovara, svoje vreme ulažeš u to. Za dobar koktel su potrebni dobri sastojci, najbitniji sastojak je ljubav prema poslu”.