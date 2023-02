Vučević: Velike patriote, a ni vojni rok nisu odslužili, a Vučiću stavljaju oreol idajnika. E to neće moći

Ministar odbrane Miloš Vučević govorio je danas u Novom jutru na televiziji Pink o napadu koji se spremao na predsednika države Aleksandra Vučića, novim previranjima na Kosovu, pritiscima na Srbiju i spremnosti vojske.

Vučević je istakao da niko nije želeo da vidi scene koje su se desile na Dan državnosti, veliki duhovni praznik Sretenje, kada Srbija slavi svoj ustanak i Mioša Obrenovića, kao i prvi Ustav.

foto: Printscreen Instagram

Poruke sa skupa su bile opasne, ali nisu na delu bili samo desni ektremisti već i partije desnog bloka

-Vi ne možete da idete da rasturite državu i pretite da ćete da nekoga ubijete. Ne može niko da ide da rastura državu. Imali smo scene da neko ne poštujući to, a pod formom da je veliki patriota, kreće u pohod koji nije nimalo demokratski. Poruke su bile opasne, ozbiljne, ali to nisu samo desni ekstremisti. Bilo je tu ljudi u oficijalnim političkim strankama, opozicionim partijama sa krajnjeg desnog bloka. Dobili su neki vid podrške dela građana naše države, iako su ti posle izbora bili spremni da naprave koaliciju s onima koji misle da je Kosovo nezavisno. Za jedne strane govore stalno da je Vučić izdajnik, da nešto treba da potpiše. Imali bi priču za napad, a ne bi bili odgovorni. S leve strane imate napade da prihvatimo da je Kosovo nezavisno, da se okrenemo ka Zapadu, da uvedemo sankcije Rusiji. To je kao da imate putnike koji trče s jedne na drugu stranu na brodu i nikako da uravnoteže brod i prebrode sve talase. Vi ne možete da idete da rasturite državu i pretite da ćete da nekoga ubijete.

Većina najglasnijih lažnih patriota, kako je otkrio ministar nema odsluženi vojni rok.

On je naveo da što se tiče južne srpske pokrajine “nije siguran da učestvuju u političkom životu KiM”.

Konkurs za specijalne jedinice je otvoren, pa neka pokažu patriotizam na delu

-Ono što vojne strukture imaju je da ta većina najglasnijih patriota nema odsluženi vojni rok. Kad su tako iskrene patriote i kada nekome stavljaju oreol izdajnika, a ja ne dam da to stave Vučiću i SNS, i ne dam im da su veće patriote od nas i mene, evo im poziv za specijalne jedinice i martovski i junski vojni rok. A ne da lomite ograde po centru Beograda, napadate policiju ili vijate migrante. A da i to dodam, ne mislim da treba Srbija da bude parking za migrante i da naše stanovništvo na severu bude uznemireno zbog svih dešavanja, ali to ne znači da ih treba ubijati. Ajde momci i devojke da vidite i da se suočite s pravim patriotama.

Nemojte da rušite Srbiju, mole boga da neko drugi reši Kosovo umesto njih

Ministar dodaje i da ne zna ko finansira ekstemiste, da li novac dolazi s Istoka ili Zapada, ali da trpe veliki pritisak zbog svoje principijalne politike.

-Nesporno postoji grupa ekstremista i parlamentarnih stranki, učestvovale su četiri, a možda i više, to im je bio plan da se desi. Oni se negde prikrivaju iz najmanje dva razloga- ako dođe do incidenata da ne bude da su učestvovali, jer ne znaju ishod ili ga možda znaju, a drugi je da beže od pokazivanja javnosti koliko je njihov kapacitet i koliko ljudi mogu da okupe. Miloš Jovanović drži predavanje o patriotizmu i govori da Ana Brnabić ima dva pasoša, a ona nema dva pasoša. A on ima francuski. Sedeli ste i sa Tačijem i sa Čekuom i pregovarali. A nama danas kažete da smo mi izdajice. Nemojte da rušite Srbiju to je nešto što je van svih granica dozvoljenog ponašanja. Svi vi koji ste pozivali na ubistva i da treba linčovati predsednika, ajde vi pred sud. Možete misliti šta bi bilo u demokratakim državama i policija upotrebljava i vodene topove, a SAD i bojevu municiju ako neko hoće da uđe u Kongres. Taj narativ da će 11 godina neko nešto da izda, ubeđen sam da oni mole boga da neko reši kosovsko pitanje jer bi ga na tome rušili i rekli sad je nama lakše mi ne moramo time da se bavimo – kaže Vučević.

Kao da je Kurti pisao scenario za događaje u Skupštini

Ministar je mišljenja da oni prvi navijaju da se nešto potpiše, jer bi imali razlog za napad.

-Ne pomažemo sami sebi time što to radimo. Samo se naslađuju oni koji nas ne vide, kao da je sam Aljbin Kurti pisao scenario za ono što se dešavalo u Skupštini. Moramo biti politički zreo narod da nas ne napadnu, ne oštete. Ajde da budemo malo pametni i racionalni, d ase ne stidimo svojih emocija. Mi igramo fudbal na petoparcu. Ne znači da sada treba odustati i sve pokloniti, ali ni ne uništiti ovo malo prosora za branjenje državnog interesa i da se naučimo da kada Srbija trpi nešto trpi da bi ojačala i bila sutra jača, da shvatimo zašto svaki dan radimo i radimo da bi Srbija bila jača. A ne da nam drže predavanja ovaj general Ponoš, da mi amputiramo deo države. On je topio oružje, on bi i vojsku istopio za 100, 200 dolara. Oni su proglasili da nam to više nije potrebno, ali oni sva sreća nisu stigli sve da otope. Čuli ste sramni odgovor da je lopticu prebacio na Tadića, koji mu se nije javljao. A Tadić otišao u Rumuniju. To ne znači da neko nema pravo da ima stav, ali treba da podsetimo javnost- šta ste vi to radili za Srbiju? Tenkove ste topili, proglasili da nam to ne treba. Naravno, došao im neko sa strane da im kaže da sve ratne generale izruče, da treba da se stidite Košara, Paštrika, ne smete da spomenete šta se desilo u Račku, kakva Oluja to je avgust kada svi treba da letujemo na Jadranskom moru koja nas vraća na detinjstvo i miris mora. Ja ne želim da budem deo toga, to je izdaja samo sebe. To je pitanje kućnog vaspitanja i moralnosti – naglasio je.

foto: Printscreen Instagram

Hteli da ih šalju na Foklandska ostrva

Govoreći Kosovsko- bezbednosnim snagama Vučević je rekao da ih je jedna država NATO pozvala da idu na vojnu misiju na sporna ostrva u Atlankom okenau.

-Govorim o Velikoj Britaniji. Bila je ideja da 10 pripaanika KSB idu na Foklandska ostrva. Naravno, Argetina je pisala protest Republici Srbiji s pravom. Sva sreća naši partneri iz Velike Britanije su od te ideje odustali. Ali nastavili su da ih naoružavaju. Vidite i po uniformi i opremi i obuci podsećaju na neke druge vojske – izjavio je ministar.

Moramo da se fokusiramo na političke scenarije

Odgovarajući na pitanja koliko je naša vojska spremna za različite scenarije, Vučević odgovara da su oni pre svega fokusirani na politički scenario.

-Kada to kažem, mislim na politički razgovor, dijalog u nameri da postignemo neki istorijski kompromis između srpskog i albanskog naroda. Da li je to realno i ne mogu da kažem da sam optimista. Jer sa albanske strane imate potpuno odsustvo bilo kakkvog pokušaja kompromisa. A s druge strane VS analizira bezbednosnu situaciju. Svesni smo da je Kosovu KFOR I NATO, koji su zaduženi za bezbednost svih građana. Verujem da će oni vršiti svoju misiju, odbili su da vrate do hiljadu naših pripadnika bezbednosti. Rekli su da je stanje pod kontrolom, a istog dana je je pucano srpskog dečaka i mladića u Štrpcu – uverava Vučević dodajući da ih je na našu žalost život demantovao.

Komunikacija s KFOR je u interesu Srbije, Vučić zbog Srbije u Minhenu

Ministar naglašava da su u stalnoj komunikaciji s KFOROM jer je to u ineresu Srbije.

-Postoji konstantna linija sa komandom KFOR da Srbije može da ukaže na određene stvari. A zamislite autističnu politiku da više ne pričamo s KFOR. Vi ste nas bombarodavli, ne volite nas. Neki od vas naoružavaju novu albansku, šiptarsku vojsku.. Da se povučemo iz pregovora? Da Vučić nije otišao u Minhen, šta bi dobili? Ako je nekom neprijtano što je tamo onda je to Aleksandru Vučiću. Pošto mi svi ostajemo kod kuće, evo meni je lako da sve ovo sada kaže, A verujte mnogi teže kad bio ovo rekao , pa čak i u blažoj formi negde gde je okruženje koje ne misli kao vi – izričit je Vučević.

Predsednik Srbije ne menja priče, svuda priča isto

Potpredsednik Vlade ističe da predsednik Vučić ne menja priču i isto kaže što kaže i građanima i narodnim poslanicima.

foto: Printscreen Instagram

-Naravno da ima političke i diplomatske veštine i da zna to da nosi da vodi, da prepozna momenat, okolnosti. U to ne tteba niko da ima sumnje, ali deset godina pokazuje da se to dešava, pokazuje kako vodi državu i da za to snosi odgovornost – kaže i dodaje da svako onaj ko misli da je veliki Srbin zamisli kako bi se osećao u Minhenu.

-A da nas nema tamo, Kurti bi tamo jedini pričao. I šta bi bio rezulatat, Srbi su se izolovali, opet scenario iz devedesetih godina. Koliko god da nam je neprijatno moramo da ostanemo za pregovaračkim stolom. A to ne znači kapitulacija i prodaja država . A to predlžu oni koji su iz zatvora pustili ubice i teroriste. Abolirali su ih. A srpske junake i generale srpali u džak pa u Hag – otvoren je Vučević.

U toku su unutarstranački izbori

Odgovorajući na pitanja o mogućim izborima Vučević kaže da je za 27. maj najavljen Kongres stranke gde ćemo definisati političke ciljeve i program stranke.

-Nama su u toku unutar stranački izbori. Završićemo do početka maja izbore na lokalnim nivoima i biti spremni za Kongres. Time ćemo pokazati demokratske kapacitete za primer svim drugim strankama. SNS u svojim redovima bira najbolje od najboljih.

O koaliciji sa SPS

O kolaciji sa SPS kaže da ona i dalje funkcionalna i da postoji.

-SNS ima još jedan momenat otrežnjenja. Da su sve politički interesi vremenski oročeni od izbora do izbora i od situacije do situacije. Dogovprili smo nastavak, ali svesni da kad dođe stani pani i teške teme uvek je odgovornost na SNS . Najbolji lakmus vam koliko jenapada na Vučića, a koliko na Dačića. Uvek je taj teret, odgovornost ide na Vučićeva leđa, Ivica prođe lakše i i lepršavije. Vučić je zadužen da saopšti teške stvari – objašnjava, ali napominje da to nije lako kad čujete komentare „ opet se namrgodio“.

Nije posao Vučića da bude raspoložen, dva puta smo ga birali da bude odgovoran za sve nas

Nije posao predsednika Vučića da bude raspoložen, smatra Vučević.

-Dva puta smo ga birali da bude odgovoran za sve nas. Srbija treba da ostane u priči, jer ako nas izubace od stola to je katastofa za nas. To nije kapitulacija, već mudra politika. Ja verujem u takvu politiku i zato puna podrška predsedniku Republike da izdrži sve ovo, a da mu mi manje podmećemo klipove. Kad služam sve te naracije, kad čujem da prošlost nije opcija. Pa ko kaže to? Što se tiče SNS mi podržavamo da se vrati cenzus od pet posto.

Bojan Pajtić je sa svojim veštačkim osmehom vladao sa šest posto

-Pa oni kažu da su najjači i najpopularniji. Pre svega oni su neodgovorni prema svojoj politici i građanima Srbije. Interesanstno je da uvek opozicija traži izbore, a onda kažu da mi bežimo u izbore od problema. Nemojte kao da li ste poneli tetki lek ili ne. Bojan Pajtić je sa svojim veštačkim osmehom vladao sa šest posto Vojvodinom. A sada drži nekome predavanje. Ako opozicija hoće na izbore, SNS će razmotriti izbore, ali da ne bude kuknjave zašto se ide na izbore. Nas svakako čekaju izbori za godinu dana čeka redovan ciklus za lokalne i pokrajinske izbore.

