Ideje koje su simbolisale SRPSKU ATINU jesu politika koju danas promovišu predsednik VUČIĆ i VUČEVIĆ kao gradonačelnik

Novi Sad je tokom druge polovine 19. veka sa razlogom stekao prestižni epitet Srpska Atina. Kao intelektualno, kulturno, duhovno i političko središte Srba u Habzburškoj monarhiji (Austrougarskoj), Novi Sad postaje centar okupljanja liberalnih i konzervativnih snaga, sa istim ciljem obnova i uzdizanje Grada i Srpske Vojvodine. Još od početka 19. veka Velika srpska pravoslavna gimmnazija (1810), davala je zamah srpskoj misli. Od stravičnog razaranja juna 1849. sa Petrovaradinske tvrđave, od strane mađarske vojske tokom borbi za odbranu Srpske Vojvodine, grad se uzdizao na još viši pijedestal.

Slobodarska politika Svetozara Miletića o danas se sprovodi u vojvođanskoj prestonici

Svetozar Miletić, Laza Kostić, Mihailo Polit Desančić, Jovan Jovanović Zmaj, postaju simboli srpske liberalne politike i uzdizanja Novog Sada. Podsetimo, osnivanje Srpskog narodnog pozorišta (1861), prenošenje središta Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad (1864), osnivanje Ujedinjene Omladine Srpske (1866), važan su deo identiteta koji Novi Sad dobija sa Miletićem i liberalima. Čuveni vladika bački Platon Atanacković, postao je predsednik Matice Srpske (1864). U to vreme i znameniti liberal Vladimir Jovanović, živeo je i stvarao u Novom Sadu. Staro jezgro Novog Sada, ključalo je od intelektualnih i političkih ideja samo sa jednom ciljem uzdizanje Srpske Atine i obnova Srpske Vojvodine. Podrška Slovaka, Rumuna, Rusina, bila je postulat Miletićeve politike i na njoj se insitiralo sve do kraja postojanja Austrougarske. Miletićeva neprekidna borba za ravnopravnost i jednakost svih stanovnika u državi Habzburga, uzdigla je njegovu politiku do simbola slobode.

Identitet Srpske Atine obnovljen je dolaskom Miloša Vučevića za gradonačelnika Novog Sada

Sve do 1918, duh Srpske Atine je živeo, kao simbol slobode, naprednih političkih ideja, duhovnog i svetovnog jedinstva Srba u Monarhiji. Zato se sa pravom kaže da je Prisajedinjenje Bačke, Banata, Baranje i Srema ispunjenje Zavetne misli Svetozara Miletića i njegove Srpske narodne slobodomne stranke. Upravo taj identitet Srpske Atine koji je simbolisan Miletićevom politikom obnavlja se dolaskom Miloša Vučevića za gradonačelnika Novog Sada. Obnova ideja koje su simbolisale Srpsku Atinu- srpskih, građanskih, Miletićevih, jeste politika koju i danas promoviše Republika Srbija, Predsednik Aleksandar Vučić i tokom svojih mandata gradonačelnik Miloš Vučević. Srpska Atina, Novi Sad, vraća stari sjaj u modernom ruhu, baš kao što Miletić na Trgu podseća da je Sloboda za koju se borio ispunjena Zavetom 1918. godine.

