Ministar MILOŠ VUČEVIĆ: Kroz vas neka govore naši srednjevekovni vitezovi, naše vojvode i generali, naši narodni junaci

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas vojnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana Vojne akademije.

Čestitajući praznik, ministar Vučević istakao je da su Vojna akademija i vojno školstvo, sa impozantnim trajanjem od skoro dva veka, postojani čuvari svetle i svete prošlosti našeg naroda i junačke i oslobodilačke tradicije naše vojske.

– Veoma me raduje što ovaj stroj uzima tu i takvu tradiciju za izvor svojih inspiracija. Uveren sam da je to jedini siguran put u budućnost – kada znate odakle ste, ko su i kakvi su vam bili preci, jedino tada možete da odredite na koji način možete i želite da putujete u budućnost, gde vam je sledeće mesto i kakvi morate biti. Istovremeno, moramo da znamo da se istorija ne ponavlja na istovetan način i da je prošlost putokaz koji od nas traži nova pregnuća, stalna razmišljanja i rad, nove načine i nove rezultate za dobrobit naše otadžbine. Da se naučimo na primerima iz prošlosti, da ne ponavljamo greške, ali da obnavljamo i ponavljamo one istorijske lekcije koje su naš narod i vojsku proslavile u večnost – naglasio je ministar Vučević.

Ukazujući na istorijski značaj formiranja Vojne akademije u uspostavljanju i očuvanju novovekovne srpske države, ministar Vučević je podsetio da je ona iznedrila mnoge pregaoce, ratnike i vojskovođe, čija dela moraju biti inspiracija današnjim generacijama.

– Danas, Vojna akademija je veliki amfiteatar u kome kadeti stiču teorijska znanja koja će im omogućiti da jednog dana budu tvorci novih, sada nezamislivih vojnih strategija i doktrina i veliki poligon na kome se uvežbavaju za praktičan rad sa vojnim naoružanjem i opremom, da bi bili sposobni da u svakom trenutku zaštite granice naše države koja mir i slobodu ceni više od svega. Ona je i veliki kabinet i laboratorija u kojoj se začinje seme novih ideja za razvoj savremenih borbenih sistema i inoviraju taktika i komandovanje – rekao je ministar Vučević.

Obraćajući se profesorima i kadetima Vojne akademije, ministar odbrane je istakao da nas je istorija naučila tome da je samo ozbiljna vojska, vrhunski opremljena, stručno osposobljena i patriotizmom nadahnuta najbolji garant mira i očuvanja slobode.

foto: Printscreen/instagram

– Zato je naš cilj, budući oficiri, da ostvarujući najveći zadatak koji je pred nas stavljen, a to je očuvanje mira i slobode, da svako na svoj način da odlučni doprinos toj misiji. Državna politika Republike Srbije pod rukovodstvom predsednika Aleksandra Vučića stvara uslove do skora nezamislivog opremanja naše Vojske i podizanja njenih operativnih sposobnosti, ali i konstantnog podizanja standarda naših vojnika i oficira. Ministarstvo na čijem čelu imam čast da budem prepoznalo je izuzetnost Vojne akademije i preduzelo niz mera da unapredi ovu instituciju – od ulaganja u infrastrukturu, preko podrške vašem radu na akreditaciji studijskih programa, razvoju vojnih nauka, finansiranju naučno-istraživačkih projekata i objavljivanju knjiga koje pišu profesori Vojne akademije, do nagrađivanja rada i rezultata nastavnika i kadeta – istakao je ministar Vučević.

Ministar odbrane, ovom prilikom, pozvao je sve zainteresovane mladiće i devojke da konkurišu za upis na Vojnu akademiju.

– Još jednom vam čestitam današnji praznik, sa željom da se osećate dostojnim naslednicima vojnih i slobodarskih tradicija našeg naroda, jer vi to i jeste. Kadetska brigada Vojne akademije jeste cvet mladosti Srbije i njena dika i oslonac za budućnost. Kroz vas neka govore naši srednjevekovni vitezovi, naše vojvode i generali, naši narodni junaci. Budite zagledani u našu slavnu prošlost da bi ste sačuvali našu otadžbinu za budućnost! Budite ponosni na svoju zakletvu otadžbini i otadžbina će biti ponosna na vas! Koristim ovu priliku da još jednom, sa ove govornice pozovem sve mladiće i devojke kojima je Srbija u srcu, da konkurišu za upis u Vojnu akademiju, postanu oficiri Vojske Srbije i time stupe u zavetni odnos sa Republikom Srbijom. Srbija će to znati da ceni. Neka živi naša dična vojska! Živela Srbija! – poručio je ministar Vučević.

Načelnik Vojne akademije pukovnik dr Srđan Blagojević, obraćajući se prisutnima, istakao je da se Vojna akademija oslonjena na čvrste temelje i velike uzore.

– U nastavi, uzor su nam najbolje vojne akademije i srodni fakulteti u svetu. U pogledu strojeve obučenosti uzor nam je Garda, a naši kadeti stiču strojevu izgrađenost kako u svakodnevnom radu tako i učešćem u državnim ceremonijama, vojnim svečanostima i pokloničkim putovanjima. Kada je reč o fizičkoj spremnosti, uzor su nam slavne 63. i 72. brigada: naši kadeti, osim redovnih časova realizuju jutarnje i primenjeno fizičko vežbanje, kondicione marševe i članovi su brojnih sportskih i borilačkih sekcija. Kada naši nastavnici i kadeti izvode artiljerijska gađanja pred sobom imaju cilj da budu dostojni tradicija srpske artiljerije i vatrene moći Mešovite artiljerijske brigade Kopnene vojske – rekao je pukovnik Blagojević.

foto: Printscreen/instagram

On se osvnuo i na postignute rezultate u prethodnoj godini i posebno istakao da je realizovano više od 200 terenskih aktivnosti planiranih programom posebnih obuka nastave, sa više od 90 gađanja i taktičkih vežbi.

– Siguran sam da ćemo uz dalju podršku državnog i vojnog vrha zajedno sa našom vojskom nastaviti da nadilazimo sopstvene uspehe i istrajemo u težnji da se posvetimo svakom kadetu, njegovim kvalitetima, vrlinama, znanju, obučenosti, interesovanjima, baš kao da će spas otadžbine na bojnom polju u budućnosti zavisiti samo od toga – rekao je načelnik Vojne akademije.

Istaknutim pojedincima za izuzetna zalaganja, tokom današnje vojne svečanosti, uručene su nagrade i stimulativne mere.

Nakon svečanosti, ministar odbrane obišao je Spomen sobu Vojne akademije gde se upisao u spomen knjigu, potom je obišao smeštajne kapacitete, biblioteku, Kabinet naoružanja i vojne opreme kopnene vojske, kao i Centar za fizičko vaspitanje i sport.

Današnjoj svečanosti prisustvovao je rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović, kao i članovi kolegijuma ministara odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Ministarstvo odbrane