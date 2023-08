Đurić: Oformićemo račun na koji će svi koji žele da učestvuju u obnovi zelenila donirati sredstva

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić gostovao je na Hepi televiziji, u emisiji "Dobro jutro Srbijo", gde je govorio o saniranju posledica oluja koje su zahvatile grad 19. i 21. jula, kao i rebalansu budžeta i projektima koji očekuju Novosađane u narednom periodu. Pokazana je velika solidarnost

-Ceo Novi Sad je bio zahvaćen nevremenom. Organizovali smo se vrlo brzo, mobilisali čitav javni sektor. Dobili smo pomoć od drugih lokalnih samouprava i privatnih kompanija. Rekao sam saradnicima da popišemo lokalne samouprave i privatne kompanije da im se na neki način zahvalimo posle svega. Nažalost, nešto što ne možemo da vratimo je ljudski život. Naš 12-godišnji sugrađanin je nastradao u petak, 21. jula. Ova materijalna šteta je ogromna i to Grad to nije mogao sam da reši. Još uvek otklanjamo štetu. Sutra bi trebalo da pustimo Limanski park za posetioce, od ponedeljka Futoški park. Vraćamo se u život. Ono što je najvažnije voda nije nestajala. Primer Begeča je da je 16 betonskih bandera polomljeno. Na celoj teritoriji grada sam bio. Drugačije je kada odete na teren i popričate sa ljudima, koji su njihovi problemi bili tokom tih dana.

On je istakao da od srede sva javna komunalna preduzeća saniraju štetu, te da je pokazana velika solidarnost.

-Ostavili su svoje poslove kako bi pomogli svom gradu, kao i druge lokalne samouprave. To je velika solidarnost. Kao što će Novi Sad takođe izaći da pomogne, jer sada znamo kako to izgleda. Mislim da ćemo morati da živimo s ovakvim nepogodama.

Struka će učestvovati u velikoj akciji sadnje zelenila na jesen

Gradonačelnik je najavio i veliku akciju sadnje zelenila na teritoriji Novog Sada kao i plan za dalju obnovu pluća grada.

-Naložili smo Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine da što pre iznese plan sanacije i rekonstrukcije zelenila koje je oštećeno tokom nevremena, da zajedno sa Upravom za finansije naprave plan šta ćemo raditi dalje. I da se takođe oformi račun na koji će svi ljudi dobre volje, mislim i na pravna i privatna lica, koji žele da učestvuju u obnovi zelenila i doniraju sredstva. Na jesen nas očekuje velika akcija, u koju će se uključiti struka- rekao je Đurić.

Prvi čovek Grada kazao je da se u ponedeljak krenulo s obnovom pet škola koje su najviše stradale.

-Desetak osnovnih i srednjih škola su imale neznatnu štetu. Očekujemo naše najmlađe sugrađane da će ići u svoje škole i vrtiće.

Toplana Majevica grejaće 7.000 domaćinstava

Grad Novi Sad od 2015. godine izdvaja po 5.000 dinara na godišnjem nivo za najstarije sugrađane sa najnižim penzijama. Ove godine je rebalansom izdvojeno 10.000 dinara i ovo je samo jedna od tački Skupštine grada koja je usvojena u utorak.

-Na Skupštini grada je usvojen prvi rebalans budžeta u ovoj godini, određeneno je 46 milijardi dinara, to je za 5,5 milijardi veći budžet. Imamo 27 novih projekata, krećemo u postupak izgradnje toplane Majevica, koja će u prvoj fazi grejati 7.000 domaćinstava. Izgradnja se završava 2025. godine. To je važno za Avijatičarsko nasenje, Staru Detelinaru, Jugovićevo. Što se tiče deponije, izdvojeno je 407 miliona dinara za uklanjanje dalekovoda, kako bi naredne godine Novi Sad krenuo sa izgradnjom regionalne deponije. Takođe, od 2017. godine smo počeli da penzionere upućujemo u banje na banjski tretman. Oko 300 penzionera godišnje ode u banje. Za to se izdvaja 13 miliona dinara- istakao je Đurić i dodao:

-Rebalansom smo uradili i povećanje subvencija za privatna zabavišta, povećali smo broj na 3.800 dece. Od šest meseci starosti do tri godine je povećana subvencija na 13.000, a za nešto starije sa 8.000 na 10.000 dinara. Mi smo prva lokalna samouprava koja je od 2020. godine zabavište za decu koja idu gradsko zabavište potpuno besplatno. Pričamo o 17.400 dece. Za to su važne investicije koje su došle u Novi Sad, stabilan budžet. Otvorena je fabrika Kontinentala, Nideka, Šnajder Elektrika. Pričam samo o ovoj godini. Sve te investicije učestvuju u daleko većem budžetu.