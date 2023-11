SPREMNI SMO ZA IZBORE Šеf SNS Vučеvić: Za manjе od čеtiri sata skupili smo skoro 100.000 potpisa što pokazujе raspoložеnjе građana

Ministar odbrane i predsednik Srpske napredne stranke gostovao je u emisiji "Mat", na BN televiziji, gde je istakao da je spreman za izbore te da SNS ima više iskustva nakon 2022. godine.

Vučević je istakao da je SNS uvek bila stranka koja nikada nije bežala od provere poverenja građana, pa čak i kada je bila u opoziciji.

-Kada su zahtevi opozicije bili artikulisani da se traže izbori Srpska napredna stranka je prihvatila taj, da kažem, izazov. Ne želimo da se Srbija nađe kao u vreme kada je Demokratska stranka bežala od izbora. Uvek su izbori praznik za građane, prilika da oni odluče gde jedna država ili grad treba da ide. Verujem da će građani glasati 17. decembra i birati one koji treba da vode Srbiju u naredne četiri godine. Vlada je bila stabilna, ali nekad su i odnosi u društvu takvi da treba izaći ranije na biralište. Biće nam potrebna jedna jasna politička većina kako bi se odgovorilo na razne izazove- od KiM do velikih geopolitičkih zbivanja. Spreman sam čim sam prihvatio tu odgovornost. Danas smo predali listu sa 92.637 potpisa. Za manje od četiri sata smo skupili skoro 100.000 potpisa, što pokazuje i raspoloženje građana. Aleksandar Vučić je član naše stranke, lista je nazvana po nosiocu "Aleksandar Vučić- Srbija ne sme da stane". Tu nije pitanje ko je prvi u stranci, već pitanje programa i odluke građana. Verujem da ćemo imati bolji rezultat, govorim o parlamentarnim izborima, nego 2022. godine, gde smo se malo lošije snašli. Taman smo izašli iz korone, a otvorio se rat, sukob kakav nismo videli od Drugog svetskog rata, dok su to druge stranke iskoristile. Imamo iskustvo više, razumemo gde smo pravili greške. Vrlo jasno ćemo odgovarati na sva pitanja ili ključne teme. Nama se desilo da ljudi koji su nas kritikovali, sa desnih pozicija, da ćemo izdati KiM, uvesti sankcije Rusiji, da nismo bliski SPC, oni su bili spremni da dan nakon izbora u aprilu naprave koaliciju sa ovima iz levog bloka koji smatraju KiM nezavisnim, koji se zalažu da Srbija bude deo NATO- rekao je predsednik SNS i dodao da je to danas mnogo jasnije građanima Srbije, kao i građanima Republike Srpske, koju takođe zanima ko će biti na čelu Srbije.