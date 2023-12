"KAKAV JE GENERAL BIO TREBA POSLUŠATI NjEGOVE KOLEGE" Vučević o Ponošu: Drži nam predavanja, a sve istopio u Železari

Mi danas ne sečemo, ne topimo, ono što je branilo državu. Ponoš nama drži predavanje svaki dan, rekao je predsednik SNS Miloš Vučević za Hepi televiziju. On se dotakao i vojske Srbije, situacije na Kosmetu i drugih aktuelnih političkim tema u našoj zemlji. Svi što kritikuju Vučića slavili bi da Vučić reši nešto oko Kosova

Nema izbora, ZSO, oni idu na etničko čišćenje KiM, rekao je Vučević.

-Oni svaki dan imaju male pritiske na Srbe, puzajuće etničko čišćenje. On radi kroz veći broj pritisaka, manjih intenziteta, da bi Srbe rasterao. Svi što kritikuju Vučića slavili bi da Vučić reši nešto oko Kosova. Tu je najveći kukavičluk. Na tom pitanju se ne ruši država. Moramo biti mnogo racionalni, politika Srbije mora da bude da se relaksiraju odnosi u Preševu i Bujanovcu. Verujem da neće niko da ratuje. Srbija mora da bude prisutnija u Preševu, da pomažemo sve što možemo da ljudi budu zadovoljniji što tamo žive.

Kurtiju je samo u fokusu da se reši Srba na KiM

Vučević je istakao da zamerke vojsci Srbije, koja je na teritoriji naše države, zameraju oni koji imaju svoje vojske van svojih država.

-Samo Srbiji valjda nije dozvoljeno da se njena vojska kreće po svojoj teritoriji. Vojska Srbije će nastaviti da radi redovno sve aktivnosti, ona je najjači garant bezbednosti i nezavisnosti naše države. Rekao sam i po pitanju KiM, nikada ne igramo tajne igre. Očekujemo da KFOR bude odgovoran, po Rezoluciji 1244, za bezbednost svih ljudi koji žive na KiM. Je l' ste čuli da su se neke fabrike na KiM otvorile? Kurtiju je samo u fokusu da se reši Srba na KiM, da nas svede na statističku grešku. Odgovorna i politički stabilna vlast Srbije je preduslov da sačuvamo Srbe na KiM, kao i dalje ulaganje u našu bezbednost. Sigurno im nije svejedno kada vide da imamo 11 novih helikoptera. A to nije sve. I što je važnije, mi danas ne sečemo, ne topimo, ono što je branilo državu. Ponoš nama drži predavanje svaki dan. Čovek sve istopio u Železari Smederevo.

On je dve godine bio u kasarni, pa bio administrativni radnik u vojsci, a onda napredovao preko Atlantskog saveza. To je njegovo legitimno pravo, ali je pogubno za bezbednosnu politiku. Kada on kaže da je bio u Krajini, on je u Krajini proveravao sisteme i brzo se vraćao, bez brzog voza, za Beograd na sigurno.

Kakav je bio general, treba poslušati šta kažu njegove kolege, oficiri i generali, koje ga znaju iz svih okolnosti. Znaju ko je bio tamo gde je bilo gadno, a ko je hvatao krivinu. Mnogo političara, novinara,su u špijunskim službama. Neverovatna je potreba da radite protiv svoje države. Neko možda radi za pare, a neko iz snažnog ubeđenja.

Baš ti što nam drže predavanje zatekli biste ih kako rade sa hrvatskim špijunima. I ne samo hrvatskim.