Mirović uručio Pokrajinsko priznanje u oblasti ljudskih i manjinskih prava „Ljudevit Mičatek“ Jeleni Jovanović

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas Pokrajinsko priznanje u oblasti ljudskih i manjinskih prava „Ljudevit Mičatek“ Jeleni Jovanović na svečanosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava.

U svom dosadašnjem radu, Jelena Jovanović ostvarila je izuzetne rezultate u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, kao i očuvanja istorije, kulture i tradicije romske nacionalne manjine.

Mirović je podsetio na to da ovo pokrajinsko priznanje nosi ime Ljudevita Mičateka, osvedočenog borca za ljudska i manjinska prava i najistaknutijeg slovačkog intelektualca prve polovine prošlog veka.

1 / 3 Foto: Pokrainska Vlada Vojvodine

„Vojvodina je najbolji primer za oživotvorenje i duboku pojedinačnu i kolektivnu ukorenjenost principa Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Baš kako to ovde i jeste, svi su pred zakonom jednaki i imaju pravo na podjednaku zaštitu zakona, pravo na slobodu savesti i veroispovesti i neprikosnoveno pravo na slobodu mišljenja i slobodu izražavanja“, izjavio je Mirović i istakao da sva ta i druga prava pripadaju apsolutno svima, bez ikakvih razlika u pogledu pola, jezika, veroispovesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla ili bilo kojih drugih okolnosti.

Prema Mirovićevim rečima, potvrda toga nalazi se u svim oblastima društvenog života – pre svega u školstvu, u kojem je pripadnicima manjinskih nacionalnih zajednica obezbeđena kompletna vertikala obrazovanja na maternjem jeziku – od predškolskog do fakultetskog, a kada je reč o pokrajinskoj administraciji – pored srpskog jezika i ćiriličkog pisma, omogućena je i službena upotreba mađarskog, slovačkog, rumunskog, hrvatskog i rusinskog jezika i njima saobraznih pisama.

„U lokalnim samoupravama širom Vojvodine obezbeđena je i službena upotreba bunjevačkog, češkog, bugarskog i makedonskog jezika i odgovarajućih pisama. Dokaz da Vojvodina s pravom i ponosom može da se označi kao pokrajina u kojoj je zaštita ljudskih i manjinskih prava podignuta na nivo najviših međunarodnih standarda jeste u širim okvirima jedinstven i sveobuhvatan sistem javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina“, naglasio je Mirović.

Mirović je podsetio i na to da je ove godine izdvojeno gotovo dvostruko više sredstava nego 2016. za direktno subvencionisanje 22 lista čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Veoma je značajna finansijska podrška Radio-televiziji Vojvodine kao pokrajinskom javnom servisu u okviru koga se – u zasebnim redakcijama i u najsavremenijim uslovima koje je obezbedila Pokrajinska vlada – proizvode i emituju televizijski i radijski programi na gotovo svim manjinskim jezicima.

Pokrajinska vlada izdvaja finansijska sredstva i za projektno sufinansiranje medija čiji su osnivači privatna lica ili organizacije civilnog sektora, a koji medijske sadržaje proizvode na jezicima nacionalnih manjina.

„Sve to je samo deo bogatog spektra mehanizama kojima obezbeđujemo da svaki čovek i svaki kolektivitet ostvari svoju slobodu i svoja prava, da očuva samosvojnost i afirmiše svoju kulturu, tradiciju i običaje. Sve to je ono što – i u kontekstu ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava i apsolutne ravnopravnosti onih koji u njoj žive – predstavlja način života u Vojvodini, a time i nju samu, i to je ono što ćemo čuvati i razvijati i u vremenu koje je pred nama“, istakao je predsednik Mirović.

Dobitnica priznanja Jelena Jovanović izrazila je zahvalnost predsedniku Pokrajinske vlade Igoru Miroviću za sve što je učinio ne samo za romsku nacionalnu manjinu već i za pripadnike drugih nacionalnih manjina.

„Čast mi je, ali i obaveza, da primim priznanje koje nosi ime Ljudevita Mičateka. Verujem da je ovo priznanje i za celu romsku zajednicu, kojoj s ponosom pripadam i za koju se ceo život zalažem“, navela je Jelena Jovanović.

Svečanosti održanoj u Pokrajinskoj vladi prisustvovali su i predsednik i poslanici Skupštine Vojvodine, članovi Pokrajinske vlade i drugi.

(Pokrajinska vlada)