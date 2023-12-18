POGLEDAJTE KAKO SE GLASALO U ŠEST NAJVEĆIH GRADOVA U VOJVODINI Vučiću većina, SPN drugi

U Vojvodini je do sada obrađeno 1.695 biračkih mesta od 1776. Ukupno je izašlo 918.829 hiljada od 1.661507 birača.
Prema dosad obrađenim podacima Republičke izborne komisije, na osnovu rezultata sa obrađenih biračkih mesta, ovako se glasalo u šest najvećih gradova u Vojvodini na izborima za mandate u Narodnoj skupštini Srbije.
NOVI SAD
1.IZBORNA LISTA ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE 40,4
2. IZBORNA LISTA SRBIJA PROTIV NASILjA 32,9
3. IZBORNA LISTA DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU 6,2
4. IZBORNA LISTA MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ 5.43
5. IZBORNA LISTA IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE 4,05
6. IZBORNA LISTA MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - BOŠKO OBRADOVIĆ 1,98
7.IZBORNA LISTA DR VOJISLAV ŠEŠELj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA 1,84
8. SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST 1,15
SUBOTICA
1 IZBORNA LISTA ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE 40
2. IZBORNA LISTA SRBIJA PROTIV NASILjA 20,73
3. SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST 20,15
4. IZBORNA LISTA MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ 3,46
5. IZBORNA LISTA IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE 2,57
6. IZBORNA LISTA DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU 2,24
7. IZBORNA LISTA USAME ZUKORLIĆ 2,03
8.IZBORNA LISTA MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - BOŠKO OBRADOVIĆ 1,76
KIKINDA
1 IZBORNA LISTA ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE 53,00
2. IZBORNA LISTA SRBIJA PROTIV NASILjA 19,9
3 IZBORNA LISTA IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE 5,2
4. SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST 4,73
5. IZBORNA LISTA DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU 4,24
6. IZBORNA LISTA MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ 3,86
ZRENjANIN
1.IZBORNA LISTA ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE 46,9
2. IZBORNA LISTA SRBIJA PROTIV NASILjA 25,57
3. IZBORNA LISTA DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU 5,71
4. IZBORNA LISTA IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE 4,63
5. IZBORNA LISTA MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ 4,08
6. SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST 3,24
7. IZBORNA LISTA MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - BOŠKO OBRADOVIĆ 2,13
SREMSKA MITROVICA
1 IZBORNA LISTA ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE 52,9
2. IZBORNA LISTA SRBIJA PROTIV NASILjA 19,75
3 IZBORNA LISTA IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE 6,13
4. IZBORNA LISTA MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ 4,79
5. IZBORNA LISTA DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU 4,61
6. IZBORNA LISTA DR VOJISLAV ŠEŠELj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA 1,87
SOMBOR
1 IZBORNA LISTA ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE 48,38
2. IZBORNA LISTA SRBIJA PROTIV NASILjA 22,5
3. SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST 5,09
4. IZBORNA LISTA IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE 4,44
5. IZBORNA LISTA MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ 4,15
6. IZBORNA LISTA DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU 4,08
7. IZBORNA LISTA MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - BOŠKO OBRADOVIĆ 2,48