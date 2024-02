OTKRIVAMO GDE JE JOVANA! SRPSKA GREJS KELI, KAKO JE ZVAO TIJANIĆ, SE VRAĆA NA TV EKRANE: IMAM VELIKA OČEKIVANJA!

Jovana Grgurević, dugogodišnje lice televizije Hepi, nedavno se pridružila timu vrhunskih profesionalaca Kurir televizije.

Nekoliko godina radila je kao urednica i voditeljka emisije “Posle ručka”, a povremeno i jutarnjeg programa “Dobro jutro, Srbijo” na televiziji Hepi, a svoju profesionalnu karijeru od ovog proleća nastavlja na Kurir televiziji, gde će imati svoju autorsku emisiju.

Poznata voditeljka biće autor i voditelj nove emisije na Kurir televiziji, u kojoj će, u svom dobro poznatom maniru, obrađivati razne društvene teme, davati odgovore na mnoga aktuelna pitanja i pokušati da reši nedoumice i probleme običnog čoveka.

Inače, Jovana je poznata po svojoj autentičnosti, ležernom stilu komunikacije i izraženom stavu u odbijanju da se podvrgne fizičkim promenama samo zato što je TV lice. Svoj pritvatni život vešto čuva od očiju javnosti, a ono što je poznato jeste da je udata za Dada, IT inženjera, s kojim ima ćerku Luciju i sina Juga. Aleksandar Tijanić ju je nazivao srpskom Grejs Keli, jedan period života provela je s porodicom i u Crnoj Gori, a malo ko zna i da je poznata voditeljka dalja rođaka holivudske glumice Mile Jovović. Jovana je, podsećanja radi, svoju karijeru, dugu dvadeset četiri godine, gradila na mnogobrojnim kanalima, poput TV Politika, TV Foks, TV Pink i TV Hepi, kao i u Novinskoj agenciji Tanjug, a u narednom periodu publika će imati priliku da je gleda u nekom od novih projekata Kurir televizije.

Njena očekivanja od nove saradnje i budućeg projekta su velika, te je sigurno da gledaoce očekuje još jedan uzbudljiv, interesantan i dinamičan televizijski format.

Kako si odlučila da prihvatiš nove profesionalne izazove i karijeru nastaviš na Kurir televiziji?

foto: Kurir

- Nije bilo dvoumljenja. Poznajem 70 odsto zaposlenih na Kurir televiziji i znam koliko znaju, od mnogih sam učila, i ono šta je retko i dragoceno - delimo iste vrednosti. Mogu da kažem da smo čak i vrlo sličnog vaspitanja i interesovanja, a to je ogromna prednost u kolektivu. Da otvaram svoju televiziju, napravila bih isti izbor zaposlenih.

Šta smatraš najvećim izazovom u budućem projektu?

- Ne znam da li je izazov prava reč, ali nadam se da će gledaoci prepoznati sebe, svoj ponos, problem ili ono što ih zaista zanima.

Šta gledaoci mogu da očekuju od tebe i nove autorske emisije koju ćeš voditi na Kurir TV?

- Gledaoci mogu da očekuju ono što i ja od sebe očekujem, da se sazna ono što je važno, reši što je teško i pohvali što je dobro. To su velika očekivanja.

Oduvek si važila za voditeljku koja ima veoma autentičan pristup televizijskom poslu. Koliko je izazovno danas imati uspešnu novinarsku karijeru, odakle crpiš informacije i kako se pripremaš za svoju emisiju?

- Jedini izazov je da ne postanem voditeljka, jer sebe tako nikad nisam ni videla. Imam omiljene voditelje, pojedinima se i divim, ali ne svrstavam se, ne srećem ih na mestima na koja ja idem, niti idem na događaje na koje dolaze javne ličnosti. To pravilo je strogo i bezuslovno traje 24 godine moje karijere. Sigurno me niko nije sreo na premijeri, koktelu, proslavi, otvaranju, a opet, ljudi me dobro znaju s pijace ili iz gradskog prevoza. Nemam loše mišljenje o takvim okupljanjima, mnogo toga propuštam, ali to je moj izbor i ima svoje zašto. Pripreme za emisiju su delom lične, životne i počinju u čekaonicama, prodavnici, u hodniku doma zdravlja, redovima u banci... Sve što me tu iznervira, obraduje ili rastuži nosim sa sobom u redakciju i podižem na viši nivo, važno pitanje iznosim na televiziji. Onda sledi posao provere, raspitivanja, pozivanja zaslužnih ili odgovornih.

Šta danas nedostaje srpskoj televiziji, a šta ti voliš da pogledaš u slobodno vreme?

- Ako gledam bilo šta na televiziji, to više nije slobodno vreme. Ne šalim se, nemoguće je da gledam program koji neću ocenjivati na neki način. Srpskoj televiziji nedostaju pravi junaci, ne senzacija, već velika, hrabra dela dobrih i pametnih ljudi. Program Kurir TV prožimaju baš takve vesti, takvi ljudi, i zato verujem da sam na pravom mestu.

Autorsku emisiju Jovane Grgurević možete pratiti od ovog proleća na Kurir televiziji, na kanalu 9 na platformama IRIS, SUPERNOVA i m:SAT TV.