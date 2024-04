KO BI MOGAO DA BUDE LIDER OPOZICIJE? Da li Đilas odlazi u drugi politički red posle bojkota? Kakve šanse ima Savo Manojlović?

Dojučerašnji politički saborci, danas su neistomišljenici. Sloga u redovima koalicije Srbije protiv nasilja zapela je na prvoj prepreci. Nisu se složili u tome da li treba izaći na izbore 2. juna. Tako se do skoro jaka opoziciona kolona osuli u dva tabora - one koji bojkotuju: Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, Novi DSS Miloša Jovanovića, pokret Zdravka Ponoša i one koji će izaći pred birače: Narodni porket Miroslava Aleksića, Pokret slobodnih građana Pavla Grbovića, DS Zorana Lutovca, Zeleno levi front Radomira Lazovića. Oni imaju slogan „Biram borbu“.

Danas je i Savo Manojlović objavio da će se kandidovati za gradonačelnika Beograda sa „Kreni promeni“.

U Usijanju pitramo:

Ko ima najveće šanse 2. juna? Ko bi mogao da bude nov lider opozicije? Da li Dragan Đilas bojkotom pravi stratešku grešku i svesno odlazi u drugi politički red?

Da li je očekivanje pobede preveliki zalogaj za dezintegrisanu opoziciju?

Gosti Usijanja:

Aleksandar Gajović, novinar i publicista

Zoran Vuletić, Građanski demokratski forum

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig