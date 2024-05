SUMMER TOUCH OSVEŽAVA ČULA: Otkrijte novu dimenziju leta uz ekskluzivnu saradnju brendova

Letnji period čarobno je vreme kada se čula probude uz osvežavajući dah novih iskustava. Ove godine, Sofi Kozmetika u saradnji sa IQOS brendom stvorila nezaboravnu liniju kozmetičkih proizvoda.

Spoj dve strasti

Ova saradnja nije samo obična kombinacija brendova; to je spoj dve strasti - ljubav prema inovacijama i odgovornosti prema okolini. Rezultat? Nova linija kozmetičkih proizvoda koja odiše svežinom i donosi osvežavajući dah leta u svakom koraku.

Kada je reč o letu 2024, IQOS je spreman da svojim korisnicima omogući nešto više. Bez obzira da li se nalazite na plaži, uživate u gradskim šetnjama ili ste stalno u pokretu, ovi proizvodi će biti vaš verni saputnici u otkrivanju letnjeg čarolije.

foto: Iqos

Vaših 3 "must have" proizvoda

Uzbuđenje počinje već pripremom za leto, a tri "must have" proizvoda - losion za telo, krema za ruke i balzam za usne vaša su karta za fantastični svakodnevni ritual. Boja kajsije će osvežiti vaš make-up look, ističući vašu prirodnu lepotu i eleganciju. A mirisi... Ah, mirisi! Nova linija kozmetičkih proizvoda će oživeti vaša čula, donoseći vam najbolje što Sofi Kozmetika može ponuditi.

Dok se sunčate i uživate u letnjim radostima, ne zaboravite na negu usana. Ovog leta, lip care je apsolutni hit, pružajući vam mekoću i hidrataciju tokom celog dana. A kada pomislimo na blistavost, ne možemo a da ne pomislimo na Summer Touch - novu limitiranu liniju za negu kože koja će vašu kožu osvežiti i učiniti je blistavom tokom vrelih letnjih dana.

Ova limitirana serija proizvoda Sofi Kozmetike jesu trenuci čistog užitka. Koža lako upija ove lagane teksture, ostavljajući kožu mekom i hidriranom. Mirisi note proizvoda doprinose celokupnom iskustvu, pružajući osećaj svežine i opuštanja.

foto: Iqos

Nagrada za lojalnost

Zato ne propustite priliku da posetite IQOS Boutique, jednu od mnogobrojnih IQOS zona, ili neki od ugostiteljiskih objekata gde se korisnici i punoletni pušači susreću sa IQOS brendom, kako biste otkrili ekskluzivne proizvode i osvojili jedinstveni Summer Touch travel kit koji se neće nalaziti u slobodnoj prodaji.

Ovog leta prepustite se čulima i uživajte u svakom trenutku uz IQOS x Sofi Kozmetiku.

IQOS nije proizvod bez rizika, oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.

Promo