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Ubistvo Drage Dimitrijević - Mitrićević ostalo je jedan od najmisterioznijih slučajeva u istoriji beogradske policije. Iako je istraga trajala godinama, osumnjičenih bilo više, a policija koristila sve raspoložive metode, odgovor na ključno pitanje nikada nije pronađen - ko je ubio bogatu Beograđanku?

Draga Dimitrijević-Mitrićević bila je početkom 20. veka poznata ličnost prestoničkog društva. Poticala je iz ugledne porodice, otac joj je bio državni savetnik, dok je njen suprug obavljao funkciju upravitelja dvora Karađorđevića. Bila je prepoznatljiva po lepoti, otmenosti i držanju koje je privlačilo pažnju.

Međutim, njen život se promenio nakon što je saznala za muževljevo neverstvo. Izbacila ga je iz zajedničkog doma, a potom se potpuno povukla iz društvenog života. Preselila se u vilu u Ulici kralja Milana 5, gde je živela gotovo potpuno izolovano. Društvo su joj pravili samo dva psa i jedan gusan.

Nakon smrti bivšeg supruga, njena povučenost postala je još izraženija. Gotovo da nije izlazila među ljude, nikoga nije posećivala, niti su drugi dolazili kod nje. Čak je sama cepala drva. Iako je raspolagala ogromnim bogatstvom, živela je prilično usamljeno. Imala je oko tri miliona dinara ušteđevine, dragocenosti u bankama, a prihodovala je i od izdavanja imovine.

Jedan od retkih ljudi sa kojima je održavala kontakt bio je doktor Vojislav Rašić, pravnik i diplomata blizak dvoru. Draga nije imala dece, a sa rodbinom je gotovo prestala da komunicira. Beograđani su je prepoznavali i po dugom crnom štapu sa kojim je izlazila na ulicu. Upravo zato što je živela povučeno i nije imala mnogo kontakata, njen nestanak nekoliko decenija kasnije dodatno je zbunio istražitelje.

Telo bilo sakriveno u njenoj kući

Vest da je bogata rentijerka nestala pojavila se u novinama 31. januara 1933. godine. Doktor Rašić, koji ju je povremeno viđao iza kapije njene vile, počeo je da sumnja da nešto nije u redu kada je primetio da je dvorište njegove susetke danima prazno. Nakon prijave nestanka, policija je počela potragu, a zbog sumnje da je Draga možda oteta, njena kuća je čak tri puta detaljno pregledana.

Ipak, ništa nije pronađeno. Ni trag nasilja, ni trag provale, ni bilo kakav predmet koji bi istražitelje mogao da odvede do nestale žene. Vila je izgledala gotovo potpuno netaknuto. Priča je ubrzo postala velika novinska senzacija. Beograd je pratio potragu za bogatom udovicom, ali niko nije mogao da pretpostavi da se odgovor sve vreme nalazio u njenoj kući.

Nekoliko dana kasnije, 5. februara 1933. godine, prestonicu je potresla vest koja je otvorila još više pitanja. Telo Drage Mitrićević pronađeno je u podrumu vile.

Foto: Facebook Printscreen, Politika

U tadašnjim novinama zabeleženo je da je njeno telo pronađeno "u podrumu te prazne i zloslutne zgrade", sakriveno ispod gomile sanduka, isečenog drveta i letvi. Način na koji je telo bilo sakriveno pokazao je da je ubica morao veoma pažljivo da isplanira svaki detalj. Posebno je bilo šokantno to što je policija već prethodno ulazila u podrum, a da niko nije primetio ništa sumnjivo.

- Nepoznati ubica morao je biti veoma hladnokrvan kad je svoje gnusno delo izvršio i dok se pripremao da ga izvede. Jer nije jedanput policija bila u podrumu, nisu jedanput detektivi i žandarmi razgledali ne bi li što našli što pada u oči. Sve je to on izveo sa takvom umešnošću da nikome ne bi ni moglo pasti na pamet da su grede i sanduci ispred tog dela podruma namerno tako nabacani da predstavljaju nemarnost - pisalo je u tadašnjoj štampi.

Telo je pronađeno u položaju koji je ukazivao na borbu. Draga je ležala postrance, leva ruka bila joj je ispod slabine, dok je desna bila stisnuta i ispružena ispred lica. U šaci je držala pramen iščupane kose, što je ukazivalo da je tokom napada pokušala da se odbrani. Obdukciju je obavio dr Milovan Milovanović, prvi profesor sudske medicine beogradskog Medicinskog fakulteta. Međutim, njen nalaz nikada nije javno objavljen. Dokumentacija, zajedno sa fotografijama napravljenim tokom uviđaja, sačuvana je u Institutu za sudsku medicinu "Dr Milovan Milovanović".

Upravo je pitanje kako je moguće da policija nije pronašla telo tokom prethodnih pretresa ostalo jedno od najintrigantnijih u čitavom slučaju. Kome je Draga Mitrićević zapravo bila toliko "mrska" da je neko odlučio da joj oduzme život? Istraga je tada dobila potpuno novi tok.

Foto: Istorijski Arhiv Beograd

Policija tražila ubicu uz pomoć neobične metode

Nakon što je dobila obdukcioni nalaz, policija je ponovo pretražila kuću, pokušavajući da pronađe bilo kakav detalj koji je prethodno promakao istražiteljima. Urađeno je nekoliko rekonstrukcija zločina, ali odgovor na najvažnije pitanje i dalje je izostajao - kako je ubica ušao u vilu?

Ako nije bilo tragova provale, logično se nametalo pitanje da li mu je sama Draga otvorila vrata. A ako jeste, da li je poznavala čoveka koji joj je došao u kuću? U vili nije pronađen nijedan otisak prsta koji bi pomogao istrazi. Nije bilo ni krvavih tragova koji bi vodili do počinioca. Nameštaj nije bio polomljen, vrata nisu pokazivala znakove nasilnog ulaska, a kuća je izgledala kao da se u njoj ništa neobično nije dogodilo

Jedino što se policiji činilo logičnim jeste motiv, a to je novac.

Draga je bila veoma bogata žena, pa je upravo njeno imovinsko stanje postalo jedan od glavnih pravaca istrage. Među ljudima koje su istražitelji proveravali našao se i njen nećak Vojislav Jovanović. Ipak, ni to nije dovelo do rešenja slučaja.

Istraga je godinama tapkala u mestu, sve dok policija, u avgustu 1936. godine, nije odlučila da učini nešto potpuno neuobičajeno. U policijsku stanicu pozvan je Luj Rozenštajn, grafolog i telepata.

Istražitelji su pred njega stavili cedulju na kojoj je pisalo "18-26. jan 1933". Rozenštajn je, prema tadašnjim zapisima, taj period povezao sa ubistvom bogate starice. Potom su mu pokazane fotografije ljudi koji su se na bilo koji način dovodili u vezu sa slučajem. Njegovu pažnju privukao je Koloman Rajter, čovek sa ožiljkom na licu.

Rajter je već bio poznat policiji. U dosijeu je imao različite krađe i džeparoške aktivnosti, ali je u trenutku kada je Rozenštajn radio svoje "telepatsko" ispitivanje već bio u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.

Ipak, Rajter nije priznao ubistvo. Njegova umešanost nikada nije dokazana, pa se policija još jednom našla na početku. Ni ovaj nesvakidašnji pokušaj nije doneo odgovor na pitanje ko je ubio Dragu Mitrićević.

A onda je isplivao još jedan detalj koji je dodatno otvorio prostor za teorije. Neposredno pre nego što je nestala, Draga se sastala na dvoru sa kraljem Aleksandrom i direktorom banke. Razlog tog susreta nikada nije zvanično obelodanjen, međutim, poznato je da je njena ušteđevina od tri miliona dinara neposredno pre tog sastanka bila ukradena.

Foto: Facebook Printscreen

Zbog toga su se kasnije pojavile brojne pretpostavke - da li je njena poseta dvoru imala neke veze sa nestankom novca? Da li je ubistvo bilo povezano sa njenim bogatstvom? I da li je moguće da su u ceo slučaj bili umešani ljudi sa dovoljno uticaja da istragu usmere u pogrešnom pravcu?

Odgovori nikada nisu pronađeni, jedno je, međutim, bilo sigurno - Draga je raspolagala ogromnim bogatstvom.

U svojoj kući imala je čak 16 štednih knjižica. Toliko je, prema dostupnim podacima, tada bilo banaka u Beogradu, a na svakoj od knjižica nalazili su se milionski iznosi. Njen je bio i najveći sef u Izvoznoj banci na Terazijama.

Kada je sef otvoren, iz njega su, prema zapisima o slučaju, doslovno počeli da se pojavljuju dragulji i dijamanti, što je dodatno pokazalo koliko je bogatstvo kojim je raspolagala bilo veliko. Upravo zbog toga motiv pljačke nikada nije mogao da bude zanemaren, ali ono što je policiji najviše nedostajalo bio je konkretan trag koji bi novac ili dragocenosti povezao sa ubicom.

Tridesetih godina prošlog veka istražitelji nisu imali ono što je danas jedan od najvažnijih alata u kriminalističkim istragama , DNK analizu. Zbog toga je veliki broj pitanja ostao bez odgovora.

Ko je ušao u Draginu kuću? Zašto mu je otvorila vrata, ukoliko ga je uopšte sama pustila? Kako je uspeo da sakrije telo tako da ga policija ne pronađe tokom prvih pretresa? I ko je imao motiv da ubije jednu od najbogatijih žena tadašnjeg Beograda?

Ni posle više decenija odgovori nisu pronađeni.

Originalna dokumentacija o slučaju, čak 84 godine kasnije, i dalje se čuvala u Institutu za sudsku medicinu "Dr Milovan Milovanović". Na mestu nekadašnje Dragine vile danas se nalazi zgrada Poreske uprave.

O misterioznoj bogatoj Beograđanki i njenom ubistvu Živojin Žika Petrović napisao je knjigu "Do viđenja", posvećenu jednom od prvih velikih nerešenih slučajeva beogradske policije. Ovaj slučaj ostao je upamćen i po tome što je policija prvi put zvanično angažovala telepatu u pokušaju da rasvetli ubistvo.

Gotovo vek kasnije, zločin i dalje ostavlja isto pitanje bez odgovora: Ko je ubio Dragu Dimitrijević-Mitrićević i zašto?

Foto: Youtube Printscreen