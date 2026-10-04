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Grad Beograd raspisao je javnu nabavku za rekonstrukciju petlje Autokomanda, odnosno Bokeljske petlje i okolnih saobraćajnica, čija je procenjena vrednost 1,485 milijardi dinara. Posao, osim izvođenja radova, obuhvata i izradu tehničke dokumentacije, kao i tehničku kontrolu projekta.

Prema tehničkoj specifikaciji, rekonstrukcija obuhvata zonu Bokeljske petlje i delove Južnog bulevara, Ustaničke, Nebojšine, Bokeljske i Bulevara oslobođenja, kao i vezu ove zone sa Ulicom Stefana Prvovenčanog. Postojeće raskrsnice trebalo bi da budu zamenjene višetračnim kružnim raskrsnicama.

Jedan od ključnih zahvata biće izgradnja posebne saobraćajnice za desno skretanje, odnosno bypass-a, koji će omogućiti direktnu vezu iz Bulevara oslobođenja ka Ulici Stefana Prvovenčanog, u smeru ka Novom Beogradu. Predviđena površina ove saobraćajnice je oko 1.100 kvadrata.

Planirana je i rekonstrukcija i proširenje postojećeg nadvožnjaka iz Bulevara oslobođenja ka Bokeljskoj petlji, iznad Ulice Stefana Prvovenčanog. Saobraćajnica bi sa postojeće dve bila proširena na tri trake, dok će konačno rešenje zavisiti od ispitivanja stanja postojeće konstrukcije.

Na delu Bulevara oslobođenja predviđena je izgradnja novog kružnog toka koji će zameniti postojeću raskrsnicu, na površini od oko 5.200 kvadrata. Istovremeno je planirana rekonstrukcija ulivne rampe ka Ulici Stefana Prvovenčanog, kako bi se povećala propusna moć saobraćaja i formirao duži stajališni front javnog prevoza.

Druga velika intervencija odnosi se na raskrsnicu Ustaničke, Južnog bulevara, Bulevara oslobođenja, Bokeljske i Nebojšine. Tu je predviđena nova kružna raskrsnica na površini od oko 14.450 kvadrata, uz rekonstrukciju svih pešačkih komunikacija i dogradnju postojećeg pešačkog podvožnjaka.

Foto: Sekretarijat za javni prevoz

Izgradnjom ovog kružnog toka biće omogućeno da se, prvi put posle 55 godina, iz Ustaničke skrene na autoput ka Novom Beogradu.

Postojeći pešački podvožnjak dug je oko 90 metara i ima tri ulazno-izlazna portala. Zbog proširenja saobraćajnih površina i formiranja kružne raskrsnice predviđeno je izmeštanje postojećih portala i dogradnja prolaza u ukupnoj dužini od oko 80 metara.

Rekonstrukcija će obuhvatiti i prateću infrastrukturu: vodovodnu i kanalizacionu mrežu, javnu rasvetu, saobraćajnu signalizaciju i zelene površine, kao i zaštitu ili izmeštanje instalacija koje budu ugrožene radovima. Predviđeno je i da planirana saobraćajna rešenja budu potvrđena odgovarajućim studijama i simulacijama saobraćaja.

Dokumentacija je podeljena u dve celine. Prva obuhvata rekonstrukciju dela Bulevara oslobođenja sa novom kružnom raskrsnicom i rekonstrukciju nadvožnjaka iznad autoputa, dok druga obuhvata deo Južnog bulevara sa novom kružnom raskrsnicom, uklapanje u Bokeljsku, Nebojšinu i Ustaničku, rekonstrukciju i dogradnju pešačkog podvožnjaka, novu bypass saobraćajnicu, dodatnu traku na postojećoj mostovskoj konstrukciji i rekonstrukciju ulivne rampe na autoput.

Posao uključuje i izradu urbanističkog projekta, projekata parcelacije i geodetskih podloga, geotehnička istraživanja, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje i prateće elaborate, kao i tehničku kontrolu dokumentacije pre početka radova.