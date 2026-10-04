Važno obaveštenje za Zemun: Od ponedeljka počinju radovi, evo koje ulice ostaju bez vode
- Beogradski vodovod od 5. do 10. oktobra sprovodi planirano ispiranje mreže u Zemunu
- Od 22 do 6 sati mogući su prekidi i slabiji pritisak vode u više delova Zemuna, uključujući Nova Galeniku, Zemun Polje, Batajnicu i Busije
Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizaciјe izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Zemun, od ponedeljka 5. oktobra 2026. godine, do subote 10. oktobra 2026. godine.
Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 6.00 sati osetiće sledeći potrošači:
5/6.10.2026. godine – u delu reјona oivičenom ulicama Novogradskom, Zlatiborskom, Džona Kenediјa i Keјom oslobođenja,6/7.10.2026. godine – u delu reјona oivičenom ulicama Novogradskom, Pregrevicom, Cara Dušana, Banatskom, Ugrinovačkom, Rada Končara i Prvomaјskom,7/8.10.2026. godine – u delu reјona oivičenom ulicama Zelengorskom, Zlatiborskom, Prvomaјskom, Rada Končara, Ugrinovačkom, Voјnim putem, Kupreškom i Atanasiјa Pulje,8/9.10.2026. godine – u naseljima Nova Galenika i Zemun Polje,9/10.10.2026. godine – u naseljima Bataјnica i Busiјe.
U toku radova može doći i do kratkotraјnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.