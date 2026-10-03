Slušaj vest

Polaganje vozačkog ispita za mnoge predstavlja jedan od najstresnijih trenutaka u životu, gde splet treme, nesigurnosti i prisustva tročlane komisije ume da parališe i najiskusnije polaznike.

Jedna Beograđanka prisetila se svog prvog izlaska na ispit sa 20 godina, kada je od silnog stresa čula reči "pali ste" svega 20 sekundi nakon što je sela za volan, jer je auto pokrenula pod podignutom ručnom kočnicom.

Iako je već na narednom polaganju uspela da dobije dozvolu, njeno iskustvo otvorilo je pandorinu kutiju na društvenim mrežama, gde su građani masovno počeli da dele svoje anegdote - otkrivajući da oni koji ne polože iz prve, obično prođu tek iz petog ili šestog izlaska.

Pijani vlasnik auto-škole slupao auto, a policajac tražio "da se doda gas"

Da su razlozi za padanje raznoliki, svedoči priča jedne devojke kojoj su instruktor i komisija čak pola sata većali da li da je puste na trećem polaganju, ali je na kraju ipak pala.

- Danas sam izašla 3. put na polaganje i pala sam. Što je najgore, bila sam sigurna da ću položiti, instruktor i komisija su 30 minuta razmišljali da li da me puste ili ne. Ne znam više šta da mislim - napisala je devojka.

Na njenu priču nadovezao se muškarac koji je vožnju položio tek iz četvrtog pokušaja. Kako objašnjava, prva dva puta ga je savladala nervoza, treći put je dobio zamensko vozilo jer je vlasnik auto-škole pijan slupao automobil na kom se obučavao, dok je četvrti put vozio toliko pažljivo da mu je policajac na kraju rekao: "Može li to malo brže?", nakon čega je dao gas i konačno položio.

Foto: Fabrice Michaudeau / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock

Sličan stres preživeo je i korisnik koji tvrdi da je "osedeo" dok nije položio iz petog puta, što se razvuklo na skoro godinu i po dana. Drugi su priznali da su padali zbog prolaska na crveno svetlo, dok je jedna žena uspela da položi iz četvrtog puta, iako je po sopstvenom priznanju tada vozila gore nego ranije zbog stresa i zamora.

"Blokirala sam centar Beograda"

Neviđena pometnja u saobraćaju nije retkost tokom vozačkih ispita. Jedna devojka je opisala kako je prilikom prvog izlaska doživela napad panike i blokirala glavnu raskrsnicu u samom centru Beograda. Drugi put ju je na poligonu zaveo sneg, pa je zajedno sa policajcem čistila stazu, da bi tek iz trećeg pokušaja uspešno položila.

Interesantno je da je drugom kandidatu aprilski sneg zapravo doneo sreću — pošto nikada nije vozio po snegu, ulice su bile prazne pa je vozio izuzetno sporo i položio iz četvrtog puta.

Takođe, zabeležen je i porodični paradoks u kom je brat, koji je od 14. godine vozio sportske automobile i kamione, pao tri puta, dok je njegova sestra bez ikakvog prethodnog iskustva položila iz prvog pokušaja.

Sedam godina stresa, promena auto-škole i šest izlazaka na ispit

Posebno je upečatljivo iskustvo muškarca čija je borba za vozačku dozvolu trajala čitavih sedam godina.

Zbog pritiska i najava novih zakona o saobraćaju, ali i lošeg odnosa sa živčanim instruktorom, pao je tri puta kao tinejdžer. Nakon višegodišnje pauze uzeo je dodatne časove kod istog instruktora i pao još dva puta, da bi tek nakon prelaska u drugu auto-školu odmah položio iz šestog pokušaja.

Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

Kobni telefonski pozivi, pešaci koji stojeći čekaju i svađe sa komisijom

Greške zbog kojih se pada često deluju banalno. Jedan vozač je pao jer prvi put nije propustio pešaka, a drugi put zbog lošeg prestrojavanja. Drugoj devojci je tokom vožnje zazvonio telefon u jakni zbog zakazanog "Teams" sastanka, što je bilo dovoljno za trenutni pad. Bilo je i onih koji su posle sedam padova na teoriji i jednog pada na praktičnom ispitivanju zbog pešaka jednostavno parkirali auto i zauvek odustali od vožnje.

Zabeležen je i bizaran slučaj gde je kandidat oboren jer je minutima čekao starijeg čoveka koji se naslonio na stub pored pešačkog prelaza i nije nameravao da pređe ulicu. Kada je kandidat konačno krenuo, komisija ga je oborila. Drugi polaznik je priznao da je padao pet puta zaredom isključivo zato što se tokom vožnje svađao sa policajcem u komisiji.

Zašto je beogradsko naselje Jerković "čist pakao" za kandidate

Iskustva pokazuju da i sama lokacija polaganja igra ogromnu ulogu, pa je tako jedna Beograđanka kratko sumirala svoj put do dozvole iz četvrtog pokušaja rečima: "Položila sam tek iz četvrtog puta jer je naselje Jerković – pakao".