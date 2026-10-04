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Bomba koja će biti uništena zaostala je iz Drugog svetskog rata, teška je oko 250 kilograma i ima 130 kilograma eksplozivnog materijala i elektronski upaljač.

Akciju uništavanja te bombe izvešće pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u četiri faze, a sama akcija počela je na tom mestu već u 6 sati ujutru.

Naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio-bomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni, na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije.

Takođe, MUP je najavio da će građanima koji žive u radijusu od 150 metara od mesta na kojem će bomba biti uništena, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice, biti poslat SMS da se u to vreme evakuišu.

1/4 Vidi galeriju Uništavanje bombe iz Drugog svetskog rata na Paliluli Foto: RTS Printscreen

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić ranije ove nedelje izjavio je da je evakuacija naređena kako bi sve proteklo bez posledica. Ukazao je i da su se ranije takve bombe i granate nosile i aktivirale daleko van grada.

"Ovde sada to mora da se uradi na licu mesta, uz potpuno obezbeđenje i građana i imovine, ali i ljudi koji rade, znači i onih koji su iz Sektora za vanredne situacije. Poslaćemo obaveštenje putem SMS-a, pošto imamo taj sistem da svi koji se nađu na toj baznoj stanici blizu upozorenja, da se u to vreme evakuišu", naveo je Dačić.

On je još jednom naglasio da je najbolje da se ljudi evakuišu, a da će pripadnici Sektora za vanredne situacije preduzeti sve potrebne mere kako bi se ova akcija sprovela bezbedno.

Formiran Operativni štab

Naveo je i da je formiran Operativni štab za uništavanje avio-bombe, čiji je zadatak da prati i koordiniše aktivnosti nadležnih službi u cilju sprovođenja mera bezbednosti i zaštite građana.

Taj Operativni štab čine predstavnici većeg broja organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, grada Beograda, Zavoda za urgentnu medicinu, JKP "Parking servis", Komunalne milicije, Crvenog krsta Srbije i drugih nadležnih subjekata.

Pomoćnik načelnika Uprave za vanredne situacije u Beogradu Mile Jovičić izjavio je ranije da će u toj akciji učestvovati 335 učesnika različitih službi, od čega je 210 pripadnika MUP-a.

Jovičić je rekao da u zonu ugroženog područja odakle ljudi treba da se evakuišu spadaju i objekti u Bulevaru despota Stefana, od broja 86 do broja 124, Poenkaroveoj broj 3, Vilinim vodama broj 6, i u Jovana Avakumovića 2, 2a, 4 i 6.

Istakao je da će oni koji ne budu mogli da se evakuišu ranije, imati mogućnost da se smeste na tri lokacije.

"Prva lokacija je Kulturni centar 'Vlada Divljan' u Ulici Mitropolita Petra broj 8. Druga lokacija, odnosno mesto privremenog zbrinjavanja, je Osnovna škola 'Vlada Aksentijević', Ulica Poenkareova broj 2. I imamo treću lokaciju, to je Osnovna škola 'Oslobodioci Beograda', Preradovićeva broj 2. Na tim lokacijama će biti naše kolege iz Civilne zaštite, takođe će biti volonteri Crvenog krsta i radnici koji rade u školama", objasnio je Jovičić.

Izmene u saobraćaju

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će tokom izvođenja radova na uništavanju te bombe u vremenskom intervalu od šest do 16 časova doći do promena u radu 13 linija javnog prevoza.

Vozila sa linija javnog prevoza saobraćaće u ovoj zoni na izmenjenim trasama i to na taj način što će linija 16 (Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/), u oba smera saobraćati trasom: Višnjička - Bulevar despota Stefana - Mitropolita Petra - Zdravka Čelara - Cvijićeva - Bulevar despota Stefana i dalje redovno.

Vozila na liniji 23 (Karaburma 2 - Vidikovac), u oba smera će saobraćati trasom: Višnjička - Bulevar despota Stefana - Mitropolita Petra - Zdravka Čelara - Cvijićeva - Jaše Prodanovića - Takovska i dalje redovno, a vozila na liniji 27E (Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4), u oba smera trasom: Dragoslava Srejovića - kružni tok kod "Bogoslovije" - Dragoslava Srejovića - Mitropolita Petra - Zdravka Čelara - Cvijićeva - Bulevar despota Stefana i dalje redovno.

Vozila na liniji 32E (Trg republike - Višnjica), u oba smera će saobraćati trasom: Višnjička - Bulevar despota Stefana - Mitropolita Petra - Zdravka Čelara - Cvijićeva - Bulevar despota Stefana i dalje redovno, dok će vozila na linijama 33 (Ž. S. "Pančevački most" - Kumodraž) i 48 (Ž. S. "Pančevaki most" - Miljakovac 3), u oba smera saobraćati trasom: Zdravka Čelara - Mitropolita Petra - Dragoslava Srejovića - terminus "Omladinski stadion".

Vozila na liniji 35 (Novi Beograd /Blok 58/ - Lešće /groblje/), u oba smera će saobraćati trasom: Višnjička - Bulevar despota Stefana - Mitropolita Petra - Zdravka Čelara - Cvijićeva - Bulevar despota Stefana i dalje na redovnoj trasi, a na liniji 37 (Ž. S. "Pančevački most" - Kneževac) saobraćaće na skraćenoj trasi do okretnice "Luka Beograd" (okretnica linije 44), gde će vršiti promenu smera kretanja i vraćati se istom trasom prema Kneževcu.

Vozila na liniji 43 (Trg republike - Kotež), u oba smera će saobraćati trasom: Pančevački most - Bulevar despota Stefana - Mitropolita Petra - Zdravka Čelara - Cvijićeva - Bulevar despota Stefana i dalje redovno; dok će vozila na liniji 44 (Topčidersko brdo - Ž. S. "Dunav" - Topčidersko brdo) saobraćati na skraćenoj trasi do prodajnog objekta "Tempo", gde će vršiti promenu smera kretanja i vraćati se istom trasom prema Topčiderskom brdu.

Takođe, do promene trase doći će i na liniji 58 (Ž. S. "Pančevaki most" - Novi Železnik) pa će vozila na toj liniji saobraćati na kružnoj trasi: Bulevar despota Stefana - Cvijićeva - Venizelosova – Žorža Klemansoa - Francuska - Trg republike - Makedonska - Dečanska i dalje na redovnoj trasi prema Novom Železniku.

Vozila na liniji 95 (Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3), u oba smera će saobraćati Pančevački most - Bulevar despota Stefana - Mitropolita Petra - Zdravka Čelara - Cvijićeva - Bulevar despota Stefana i dalje na redovnoj trasi, a na liniji 96 (Ž. S. "Pančevački most" - Borča 3), u oba smera će saobraćati trasom: Pančevački most - Bulevar despota Stefana - M 1.9. - Poenkareova - kružni tok kod Ulice Jovana Avakumovića - Ponekareova do terminusa "Ž. S. Pančevaki most" i dalje redovno.

Vozila na liniji E6 (Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/), u oba smera će saobraćati trasom: Višnjička - Bulevar despota Stefana - Mitropolita Petra - Zdravka Čelara - Cvijićeva - Bulevar despota Stefana i dalje redovno.

Aktiviran alarm MUP-a za vanredne događaje

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata na Opštini Palilula u Beogradu.

Kako se navodi, naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio-bomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni, na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je da će građanima koji žive u radijusu od 150 metara od mesta na kojem će bomba biti uništena, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice, biti poslat SMS da se u to vreme evakuišu.

"Izdato je upozorenje povodom uništavanja bombe na lokaciji Poenkareova 22, Beograd. Naređena je evakuacija iz opasne zone. Više info: upozorenje.mup.gov.rs", pisaće u SMS poruci, navodi MUP.

Kako je najavljeno, pripadnici Sektora za vanredne situacije, uz maksimalne mere bezbednosti, izvešće akciju uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata koja je pronađena u Poenkareovoj ulici u Opštini Palilula u Beogradu u nedelju, 4. oktobra.

U pitanju je bomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kilograma, koja je pre nekoliko dana pronađena na gradilištu.

Akcija uništavanja bombe počela je jutros u 6 sati ujutru.

Zbog uništavanja bombe, biće izmenjene trase 14 linija javnog prevoza koje saobraćaju u zoni uništavanja bombe, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz Grada Beograda.

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić precizirao je da je zaostala bomba teška oko 250 kilograma, ima 130 kilograma eksplozivnog materijala i elektronski upaljač.

"Zbog toga je to veoma važan događaj da sve protekne bez posledica, zato smo naredili zajedno sa gradskim organima evakuaciju ljudi do 150 metara koji tu žive, a između 250 do 300 metara da se obrati pažnja. Te aktivnosti će početi u nedelju, u 6 sati ujutru", rekao je Dačić i podsetio da su se ranije ovakve bombe i granate nosile i aktivirale daleko van grada.

On je još jednom naglasio da je najbolje da se ljudi evakuišu, a da će pripadnici Sektora za vanredne situacije preduzeti sve potrebne mere kako bi se ova akcija sprovela bezbedno.

"Ovde sada to mora da se uradi na licu mesta, uz potpuno obezbeđenje i građana i imovine, ali i ljudi koji rade, znači i onih koji su iz Sektora za vanredne situacije. Poslaćemo obaveštenje putem SMS-a, pošto imamo taj sistem da svi koji se nađu na toj baznoj stanici blizu upozorenja, da se u to vreme evakuišu", naveo je Dačić.