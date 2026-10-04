Sačekao je ekipu Hitne pomoći u svesnom stanju i ispričao da se igrao pištoljem.
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IGRAO SE PIŠTOLJEM?! Suluda noć u Beogradu: Tuče, pijanstva, dečak (16) na Vračaru ranjen u vrat?!
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Dve teške povrede i mnogo intervencija obeležili su proteklu noć u Beogradu, rečeno je u službi Hitne pomoći.
Maloletnik od 16 godina, zadobio je prostrelnu ranu u predelu vrata oko 21.30 na Vračaru. Sačekao je ekipu Hitne pomoći u svesnom stanju i ispričao da se igrao pištoljem.
Mladić motociklista, star 24 godine, teško je povređen kada je oboren na Zelenom vencu noćas oko 1 čas.
Ukupno je noćas beogradska Hitna pomoć intervenisla 147 puta, što je visok broj i za vikend, kad je inače više intervencija nego radnim danima.
Pozivi su usledili uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.
U tom broju su i 42 intervencije službe Hitne pomoći na javnim mestima, prevashodno zbog alkoholisanosti i manjih tuča.
Kurir.rs/Beta
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