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Zaostala bomba iz Drugog svetskog rata koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu uništena je danas u 10 časova. 

Ta avionska bomba zaostala je iz Drugog svetskog rata, teška je oko 250 kilograma i ima 130 kilograma eksplozivnog materijala i elektronski upaljač zbog čega je morala biti uništena na mestu na kojem je pronađena.

Uništavanje avio-bombe u Poenkareovoj Foto: Mup

Reč je o nemačkoj bombi koja potiče iz aprilskog bombardovanja Srbije 1941. godine.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a uspešno su, na gradilištu u Poenkareovoj ulici na Paliluli, uništili bombu zaostalu iz Drugog svetskog rata.

U akciji je učestvovalo više od 300 pripadnika MUP raznih sektora. 

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Uništavanje zaostale avio bombe Poenkareova Izvor: MUP

Naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio-bomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni, na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije.

Kurir.rs

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