POGLEDAJTE TRENUTAK EKSPLOZIJE! Ovako je uništena nemačka bomba u Beogradu iz aprila 1941! Teška četvrt tone sa 130 kg eksploziva (VIDEO)
Zaostala bomba iz Drugog svetskog rata koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu uništena je danas u 10 časova.
Ta avionska bomba zaostala je iz Drugog svetskog rata, teška je oko 250 kilograma i ima 130 kilograma eksplozivnog materijala i elektronski upaljač zbog čega je morala biti uništena na mestu na kojem je pronađena.
Reč je o nemačkoj bombi koja potiče iz aprilskog bombardovanja Srbije 1941. godine.
Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a uspešno su, na gradilištu u Poenkareovoj ulici na Paliluli, uništili bombu zaostalu iz Drugog svetskog rata.
U akciji je učestvovalo više od 300 pripadnika MUP raznih sektora.
Naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio-bomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni, na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije.
Kurir.rs