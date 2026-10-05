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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Novi Beograd, u ponedeljak, 5. oktobra, od 8 do 18 sati, umanjen pritisak vode mogu osetiti potrošači u naselju Belvil.

Pored toga, ekipe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije” izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Zemun, naredne nedelje od ponedeljka do subote. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 sati osetiće potrošači po sledećem rasporedu:

5/6. oktobra – u delu rejona oivičenom ulicama Novogradskom, Zlatiborskom, Džona Kenedija i Kejom oslobođenja,

6/7. oktobra – u delu rejona oivičenom ulicama Novogradskom, Pregrevicom, Cara Dušana, Banatskom, Ugrinovačkom, Rada Končara i Prvomajskom,

7/8. oktobra – u delu rejona oivičenom ulicama Zelengorskom, Zlatiborskom, Prvomajskom, Rada Končara, Ugrinovačkom, Vojnim putem, Kupreškom i Atanasija Pulje,

8/9. oktobra – u naseljima Nova Galenika i Zemun polje,

9/10. oktobra – u naseljima Batajnica i Busije.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

„Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta”, navedeno je u saopštenju.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.