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Opština Novi Beograd je u susret „Dečjoj nedelji” Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine „Zvečanska” darivala kolica za bebe, auto-sedišta, bebi-pakete, lopte i više kompleta društvenih igara, kao i crteže sa porukama koje su za njih napravila deca sa Novog Beograda, saopšteno je iz ove opštine.

Predsednica opštine Ivana Nikolić je istakla da je poseta „Zvečanskoj” nastavak saradnje Opštine sa ovom, kao i drugim ustanovama koje brinu o najmlađima.

Kako izgleda potpuno renovirana Zvečanska Foto: RTS Printscreen

– Briga o deci i stvaranje boljih uslova za njihovo odrastanje jedan je od prioriteta u našem radu. Briga o deci bez roditeljskog staranja mora da bude zajednička. Zato smo kroz projekat „Deca deci” želeli da mališani, pored velike pažnje i ljubavi koju dobijaju od zaposlenih, osete da mislimo na njih, da nisu sami i da imaju drugare koji će uvek biti tu za njih. Posebno nas raduje što smo mogli da im prenesemo kreativne crteže i divne poruke ljubavi, drugarstva i zajedništva koje su im uputili mališani Predškolske ustanove „11. april” – rekla je Nikolićeva.

Ona je zahvalila direktoru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zoranu Milačiću i zaposlenima na posvećenosti, te svakodnevnoj brizi o deci koja borave u ovoj ustanovi.

U saopštenju se navodi da će Opština, u saradnji sa društveno odgovornim kompanijama i partnerima, nastaviti da podržava ustanove koje brinu o deci, te da realizuje aktivnosti usmerene na unapređenje uslova za njihovo odrastanje.

Kurir.rs/Beograd.rs

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