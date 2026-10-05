Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.

  • Žagubica, Tehnička škola 9-13 časova
  • Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14 časova
  • Smederevo, Sportska hala Smederevo 8-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradIGRAO SE PIŠTOLJEM?! Suluda noć u Beogradu: Tuče, pijanstva, dečak (16) na Vračaru ranjen u vrat?!
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradPRVE SLIKE! UNIŠTENA BOMBA, ČULA SE DETONACIJA U CENTRU BEOGRADA! Uništena nemačka avio-bomba od četvrt tone iz aprila 1941. u Poenkareovoj! (FOTO)
Sektor za vanredne situacije Beograd, uništavanje avio bombe (1).jpeg
BeogradSPASITE NEČIJI ŽIVOT VEĆ DANAS! Objavljen detaljan spisak lokacija za dobrovoljno davanje krvi!
čovek koji je dobrovoljno dao krv drži model srca u ruci
BeogradVažno obaveštenje za Zemun: Od ponedeljka počinju radovi, evo koje ulice ostaju bez vode
VODA - NESTAŠICA - FOTO - JOVAN - NIKOLIĆ (3).JPG