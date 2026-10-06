Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na opštini Zemun, od utorka 6. oktobra 2026. godine, do subote 10. oktobra 2026. godine, a ne kako je ranije najavljeno od ponedeljka, 05. oktobra 2026. godine.

6/ 7.10.2026. godine – u delu rejona oivičenom ulicama Novogradskom, Zlatiborskom, Džona Kenedija i Kejom oslobođenja kao i u delu rejona oivičenom ulicama Novogradskom, Pregrevicom, Cara Dušana, Banatskom, Ugrinovačkom, Rada Končara i Prvomajskom,

7/ 8.10.2026. godine – u delu rejona oivičenom ulicama Zelengorskom, Zlatiborskom, Prvomajskom, Rada Končara, Ugrinovačkom, Vojnim putem, Kupreškom i Atanasija Pulje,

8/ 9.10.2026. godine – u naseljima Nova Galenika i Zemun Polje,

9/ 10.10.2026. godine – u naseljima Batajnica i Busije.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.