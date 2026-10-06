REDOVNO ISPIRANJE VODOVODNE MREŽE U ZEMUNU: Pogledajte raspored po danima
Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na opštini Zemun, od utorka 6. oktobra 2026. godine, do subote 10. oktobra 2026. godine, a ne kako je ranije najavljeno od ponedeljka, 05. oktobra 2026. godine.
Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 6.00 sati osetiće sledeći potrošači:
6/ 7.10.2026. godine – u delu rejona oivičenom ulicama Novogradskom, Zlatiborskom, Džona Kenedija i Kejom oslobođenja kao i u delu rejona oivičenom ulicama Novogradskom, Pregrevicom, Cara Dušana, Banatskom, Ugrinovačkom, Rada Končara i Prvomajskom,
7/ 8.10.2026. godine – u delu rejona oivičenom ulicama Zelengorskom, Zlatiborskom, Prvomajskom, Rada Končara, Ugrinovačkom, Vojnim putem, Kupreškom i Atanasija Pulje,
8/ 9.10.2026. godine – u naseljima Nova Galenika i Zemun Polje,
9/ 10.10.2026. godine – u naseljima Batajnica i Busije.
U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.
Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.
Kurir.rs