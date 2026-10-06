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Predsednica gradske opštine Novi Beograd Ivana Nikolić prisustvovala je svečanom otvaranju rekonstruisanog skejt parka na Ušću, uz sportski i zabavni program namenjen deci, mladima i porodicama, saopštavaju iz ove gradske opštine.

Ona je istakla da je skejt park na površini od 187 kvadratnih metara deo aktivnosti u sklopu buduće Međunarodne izložbe „Ekspo 2027”. Park je uređen po najstrožim evropskim bezbednosnim standardima i značajno će doprineti promociji sporta na Novom Beogradu, u čemu i Opština Novi Beograd aktivno učestvuje.

– Već je postojala inicijativa mladih i roditelja za uređenje ovog prostora koji neće koristiti samo skejteri već je prilagođen i za decu koja voze rolere i trotinete. U okviru skejt parka uređena i zelena površina, jer nam je izuzetno važno da imamo dovoljno zelenih površina – rekla je Nikolićeva.

Ona je naglasila da je Opština Novi Beograd putem projekta „Zeleni Novi Beograd” zasadila više od 2.000 sadnica i da taj projekat nastavlja sezonom sadnje, kao i da će zajedno sa Republikom Srbijom i Gradom Beogradom nastaviti da promoviše sport koji mlade uči da budu vredni i odgovorni ljudi.

– Podržali smo projekat „Moje pravo da biram sport”, zahvaljujući kojem se više od 100.000 dece oprobalo u raznim sportovima, a upravo smo imali Sajam sporta i rukometni dan zajedno sa Rukometnim klubom „Novi Beograd” – istakla je Ivana Nikolić.

Otvaranju rekonstruisanog skejt parka juče su prisustvovali i predstavnici kompanije „Ekspo 2027”. Tokom svečanog otvaranja održana je mala škola rolera, demonstrirana je veština vozača, te organizovano upoznavanje početnika sa osnovama vožnje skejta. Predsednica je zahvalila i umetniku Marku Ćulumu koji je oslikao skejt park na temu „Sport, zajednica i zona Ušća”, te dodala da će o održavanju tog prostora brinuti JKP „Gradsko zelenilo” koje održava zelene površine u Beogradu.